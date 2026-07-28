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Josko Gvardiol firma un nuevo contrato de larga duración con el Manchester City y asegura que está en «el mejor club del mundo»
Gvardiol compromete su futuro a largo plazo
El City ha ampliado oficialmente el contrato de Gvardiol hasta el verano de 2031, con opción a un año más. El internacional croata de 24 años se convierte en el segundo defensa que acuerda un nuevo contrato en el Etihad Stadium esta semana, después de Abdukodir Khusanov. Este movimiento estratégico refuerza la base defensiva del City tras las salidas de figuras veteranas como John Stones y Nathan Ake.
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Un defensa elogia un entorno de talla mundial
Fichado procedente del RB Leipzig por 77 millones de libras en 2023, Gvardiol se consolidó rápidamente como una figura clave, hasta el punto de ganar el premio al Jugador del Año del club en la temporada 2024-25.
Al reaccionar a su renovación en Mánchester, el versátil defensa expresó su alegría a través de los canales oficiales del club: «En cuanto supe que el City quería renovar mi contrato, sentí al instante que era lo que yo quería. Los aficionados del City han sido increíbles conmigo desde el primer día y el club proporciona absolutamente todo a los jugadores. Es el mejor club del mundo para estar.
»He sentido mucho cariño y respeto durante mis tres años aquí y no lo doy por hecho. Los jugadores que tenemos aquí son increíbles. Esta es una plantilla de nivel mundial, joven y llena de potencial. De verdad creo que vamos a tener mucho éxito en los próximos años».
El director de fútbol del City, Hugo Viana, reiteró el orgullo de la directiva tras asegurar el compromiso a largo plazo del defensa: «Josko es un jugador en el que este club cree de verdad. Es joven, un profesional extraordinario y ya es uno de los mejores defensas del mundo. El Manchester City está comprometido con mantener a sus mejores talentos, por eso estamos muy contentos de que se haya alcanzado este nuevo contrato.
»Josko ejemplifica lo que queremos en nuestros defensas: puede jugar en varias posiciones, es rápido, fuerte y cuando ataca lo hace de forma magnífica. Es excepcional. Pero la manera en que se comporta también es muy impresionante. Es un joven decidido a ser lo mejor que pueda ser, un enfoque totalmente alineado con nuestra visión general. Quiero felicitar a Josko por este nuevo acuerdo y en el City ahora todos estamos centrados en asegurarnos de que maximiza su potencial».
La estrella de Croacia construye un legado impresionante
Desde su llegada al Etihad Stadium, Gvardiol ha acumulado 122 apariciones y ha marcado 13 goles, a pesar de actuar a menudo como lateral izquierdo. Su aportación ha resultado vital para ayudar al Manchester City a ganar la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga, el Mundial de Clubes, la Supercopa de la UEFA y la Community Shield en los últimos tres años. En el panorama internacional, el participante del Mundial 2026 sigue consolidando su papel como pieza fija de Croacia, con un total de 52 internacionalidades hasta la fecha.
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El City se centra en la pretemporada
Con su futuro ya asegurado, Gvardiol se dispone a ayudar a apuntalar una nueva era en la zaga del Manchester City de cara a la próxima campaña. El club está centrado actualmente en ultimar sus preparativos de pretemporada bajo la dirección del nuevo entrenador, Enzo Maresca.
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