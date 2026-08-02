Josko Gvardiol afirma que Enzo Maresca es el hombre «perfecto» para sustituir a Pep Guardiola en el Manchester City

Al hablar sobre el cambio de entrenador y el impacto que ha tenido Maresca, Gvardiol expresó una confianza total en el proceso de toma de decisiones del club. "El nivel es así de alto y Enzo ha sido elegido con razón como entrenador", dijo. "Creo que tiene calidad, tiene algunas ideas nuevas y también necesitamos ver qué vamos a hacer [con] el estilo de [juego], el fútbol que vamos a jugar y la táctica y todo lo demás. Creo que es el perfecto, pero, por supuesto, lleva tiempo".

A pesar de las sensaciones positivas, el internacional croata fue realista sobre la magnitud de la tarea que tienen por delante y reconoció que la plantilla debe adaptarse rápidamente a un enfoque táctico diferente. El City trabaja actualmente con una plantilla mermada debido a los descansos posteriores al Mundial, pero las bases tácticas se están sentando ahora. Gvardiol subrayó la responsabilidad que sienten los jugadores para asegurarse de que el nuevo entrenador arranque con buen pie cuando comience la temporada competitiva.

"Es algo totalmente nuevo, no es fácil cambiar de entrenador, así que necesitaremos tiempo", añadió el defensa durante su entrevista. "Es nuestro trabajo ayudarle todo lo posible y también escuchar para intentar adaptarnos lo más rápido posible. Lo conocí, hablamos un poco sobre mi lesión [y] también sobre cómo jugábamos, cómo jugaba yo antes con Pep, y eso es todo, más o menos".



