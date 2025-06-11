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Harry Sherlock

Traducido por

Joshua Zirkzee, visto divirtiéndose en Barbados: el jugador del Manchester United, sin camiseta, baila con una mujer desconocida

J. Zirkzee
Manchester United
Premier League

Joshua Zirkzee fue fotografiado divirtiéndose en sus vacaciones en Barbados, mientras una asistente al festival le hacía un «twerk».

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  • Zirkzee pasa sus vacaciones con Matthijs de Ligt.
  • Asistió al carnaval de Barbados.
  • El delantero acaparó la atención de una mujer.
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  • ¿QUÉ HA PASADO?

    El delantero del United Zirkzee se ha ido a Barbados de vacaciones tras una temporada muy decepcionante en Old Trafford. Después de quedar en decimoquinta posición y perder la final de la Europa League, el holandés se ha reunido con su compatriota Matthijs De Ligt en el Caribe para disfrutar del carnaval.

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  • UNA VISIÓN MÁS AMPLIA

    Durante la fiesta, Zirkzee fue el centro de atención de una asistente, que se divirtió haciendo twerking contra el internacional neerlandés. Después, el jugador bebió varios sorbos de agua, pues parecía agotado.

  • ¿SABÍAS QUE...?

    Zirkzee ha jugado 32 partidos en la Premier League esta temporada y solo ha marcado tres goles. Se rumorea que podría salir este verano, quizá como parte del fichaje del delantero del Nápoles, Victor Osimhen.

  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025Getty Images

    ¿Y AHORA QUÉ?

    El primer amistoso de pretemporada del United será contra el Leeds el 19 de julio. Zirkzee aún disfrutará de vacaciones hasta entonces.

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