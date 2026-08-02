Zirkzee ha llegado a un acuerdo de principio para fichar por la Juventus, según La Gazzetta dello Sport. El delantero de 25 años ha visto limitadas sus oportunidades con Carrick y, al parecer, le atrae la posibilidad de regresar a una liga en la que anteriormente brilló con el Bolonia.

Las limitaciones financieras hacen que la Juventus esté priorizando una fórmula temporal específica para llevar al delantero a Turín. El informe sugiere que el escenario ideal para la Juventus sería una cesión con una opción de compra no obligatoria, replicando la estructura que llevó a Marcus Rashford a marcharse temporalmente al Barcelona.



