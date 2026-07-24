Getty Images
Traducido por
Joshua Zirkzee da luz verde a su fichaje por la Juventus, mientras el delantero del Manchester United sigue presionando para volver a la Serie A
La Juve busca un doble fichaje
Según La Gazzetta dello Sport, Zirkzee, delantero del United, ha dado su primer visto bueno para fichar por la Juventus en verano. El club italiano negocia con su agente, Kia Joorabchian, un préstamo del internacional holandés. Además, la directiva de la «Vecchia Signora» prioriza la llegada de Kolo Muani, del París Saint-Germain, para reforzar el ataque.
- Getty Images
Massara reaviva el interés por Zirkzee
La Juventus quiere fichar a Zirkzee por la admiración que le profesa el nuevo director deportivo, Ricky Massara, quien ya intentó llevárselo a la Roma en invierno.
Aunque marcó 12 goles y dio siete asistencias con el Bolonia en la Serie A 2023-24, le costó adaptarse a la Premier League, donde solo ha sido titular en 19 de 68 partidos en las dos últimas temporadas. Su perfil de delantero moderno y técnico encaja con el sistema de Spalletti.
La directiva del Turín se propone una reestructuración
La agresiva estrategia de fichajes de la Juventus se debe a la urgente necesidad de reforzar su ataque tras la lesión del joven delantero italiano Jeff Ekhator. Además de negociar la cesión de Zirkzee con el Manchester United, el director general, Giovanni Carnevali, trabaja para cerrar un traspaso de 40 millones de euros por Kolo Muani, del PSG, según laGazzetta. La directiva cree que la técnica de Zirkzee y la velocidad de Kolo Muani formarán un ataque más dinámico y competitivo.
Spalletti espera refuerzos para la línea de ataque
El técnico de la Juve, Spalletti, aguarda la confirmación de la directiva sobre el calendario para cerrar los dos fichajes clave de ataque. El club turinés quiere cerrar pronto la plantilla para que los nuevos se adapten en la pretemporada.
Los bianconeri buscan regularidad desde el inicio de la Serie A, que arranca con una visita al recién ascendido Frosinone el 23 de agosto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias