Joshua Kimmich resta importancia a su enfrentamiento con Vinicius Junior mientras el Bayern de Múnich se prepara para el duelo contra el Real Madrid en la Liga de Campeones

Aunque la atención suele centrarse en la batalla táctica, Kompany quiso destacar que algunos jugadores tienen la capacidad de desbaratar incluso los planes mejor trazados. Al ser preguntado sobre la posibilidad de enfrentarse a Vinicius y Kylian Mbappé a la vez, el entrenador belga prefirió centrarse en el reto colectivo en lugar de en los dilemas de alineación del Madrid.

«A este nivel, todos los equipos son peligrosos», explicó Kompany. «Todos los equipos pueden crear algo especial. Puedes encajar un gol, pero también puedes marcar uno. No se puede trazar un plan de juego contra el Real Madrid que neutralice por completo sus cualidades individuales. Por eso todo el mundo acude a estos partidos. Pero también creo que no se pueden eliminar por completo nuestras propias cualidades del partido.

«Lo más importante es no perder de vista lo que nos ha traído hasta aquí. Mañana necesitamos una concentración total para el partido más difícil que se puede tener en Europa, pero queremos estar al 100 % centrados en cómo ganar y cómo queremos ganar. Simplemente quiero que ganemos, y que el equipo no tenga miedo y demuestre lo que es capaz de hacer».