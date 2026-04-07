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Joshua Kimmich resta importancia a su enfrentamiento con Vinicius Junior mientras el Bayern de Múnich se prepara para el duelo contra el Real Madrid en la Liga de Campeones
No hay lugar para los rencores
El Bayern ha llegado a la capital española para disputar un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de gran envergadura contra el Real Madrid. Aunque los aficionados no han tardado en recordar la semifinal de 2024 —en concreto, un incidente en el que Vinicius pareció burlarse de Kimmich al dejar caer el balón durante un saque de banda—, el veterano del Bayern está centrado exclusivamente en el presente. La narrativa de la «venganza» ha dominado los preparativos, pero el ambiente en el seno del equipo bávaro sigue siendo tranquilo. El equipo de Vincent Kompany llega al Bernabéu con el objetivo de resarcirse de las recientes decepciones europeas y asegurarse una ventaja vital en el partido de ida frente a los 15 veces campeones de Europa.
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Es parte del juego
Kimmich insistió en que el anterior roce con el delantero brasileño no fue más que una simple jugada de juego limpio propia de la competición.
«Se le está dando demasiada importancia», declaró Kimmich a los periodistas, según recoge Bild. «Por supuesto, el Real Madrid también es conocido por su capacidad para gestionar el partido. El tiempo jugaba a favor del Madrid. Por lo tanto, cada uno tiene sus propias estrategias para hacer pasar el tiempo».
El plan de Kompany para frenar al Real Madrid
Aunque la atención suele centrarse en la batalla táctica, Kompany quiso destacar que algunos jugadores tienen la capacidad de desbaratar incluso los planes mejor trazados. Al ser preguntado sobre la posibilidad de enfrentarse a Vinicius y Kylian Mbappé a la vez, el entrenador belga prefirió centrarse en el reto colectivo en lugar de en los dilemas de alineación del Madrid.
«A este nivel, todos los equipos son peligrosos», explicó Kompany. «Todos los equipos pueden crear algo especial. Puedes encajar un gol, pero también puedes marcar uno. No se puede trazar un plan de juego contra el Real Madrid que neutralice por completo sus cualidades individuales. Por eso todo el mundo acude a estos partidos. Pero también creo que no se pueden eliminar por completo nuestras propias cualidades del partido.
«Lo más importante es no perder de vista lo que nos ha traído hasta aquí. Mañana necesitamos una concentración total para el partido más difícil que se puede tener en Europa, pero queremos estar al 100 % centrados en cómo ganar y cómo queremos ganar. Simplemente quiero que ganemos, y que el equipo no tenga miedo y demuestre lo que es capaz de hacer».
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¿Y ahora qué?
Tras un duro partido contra los blancos, los rojos centrarán su atención en la competición nacional, donde se enfrentarán al St. Pauli en la Bundesliga. Actualmente lideran la clasificación, con nueve puntos de ventaja sobre su rival más cercano, el Borussia Dortmund. Posteriormente, recibirán al Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.