Kimmich fue tajante en su valoración de la situación actual de la selección nacional tras la histórica derrota por 1-0 ante Grecia en el WWK Arena. En un partido que estaba destinado a mostrar los progresos realizados bajo las órdenes de Klopp, Alemania se mostró inconexa y careció de la chispa creativa necesaria para desarmar a un rival sólido. La estrella del Bayern de Múnich reconoció que la transición hacia una nueva era táctica está resultando difícil, pero sostuvo que la plantilla debe asumir la responsabilidad por su falta de pegada en el último tercio.

El veterano centrocampista subrayó que la plantilla sigue en las primeras fases de una profunda reestructuración. "Tenemos que mejorar en todos los aspectos. Tenemos que entender aún mejor las ideas del entrenador. Creo que lo que propone es muy bueno y nos ayudará. Ahora nos toca a nosotros ponerlo en práctica. Tiene muy claro lo que quiere", declaró Kimmich a ARD.