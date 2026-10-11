El veterano centrocampista ha quedado en el centro de un intenso debate durante el último parón de selecciones. Tras las prometedoras actuaciones de jugadores más jóvenes en el centro del campo, figuras destacadas como Oliver Kahn, Lothar Matthaus y Michael Ballack cuestionaron si el futbolista de 31 años debía seguir siendo un fijo en el once titular. Pese al revuelo, el capitán de Alemania se pronunció sobre el debate tras el empate 2-2 del Bayern ante el Augsburg el sábado.

«Sinceramente, no lo seguí mucho, pero sí percibes que se ha montado cierto revuelo», declaró Kimmich a Bild. «Llevo 11 años en esto. Sé cómo funciona este negocio. Lo único en lo que puedo y debo centrarme es en mi propio rendimiento. Eso es lo que he hecho durante los últimos 11 años y seguiré haciendo lo mismo. Al final, siempre juegan los mejores. Durante los últimos diez años he hecho un buen trabajo para estar entre ellos. Ese es mi objetivo y por eso trabajo cada día. Me aseguraré de ofrecer el rendimiento necesario cada tres días».