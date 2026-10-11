Getty Images Sport
Traducido por
Joshua Kimmich, estrella del Bayern de Múnich, rompe su silencio sobre el debate en torno a su papel con Alemania y defiende a Jurgen Klopp
Kimmich sigue impasible ante el escrutinio sobre la selección nacional
El veterano centrocampista ha quedado en el centro de un intenso debate durante el último parón de selecciones. Tras las prometedoras actuaciones de jugadores más jóvenes en el centro del campo, figuras destacadas como Oliver Kahn, Lothar Matthaus y Michael Ballack cuestionaron si el futbolista de 31 años debía seguir siendo un fijo en el once titular. Pese al revuelo, el capitán de Alemania se pronunció sobre el debate tras el empate 2-2 del Bayern ante el Augsburg el sábado.
«Sinceramente, no lo seguí mucho, pero sí percibes que se ha montado cierto revuelo», declaró Kimmich a Bild. «Llevo 11 años en esto. Sé cómo funciona este negocio. Lo único en lo que puedo y debo centrarme es en mi propio rendimiento. Eso es lo que he hecho durante los últimos 11 años y seguiré haciendo lo mismo. Al final, siempre juegan los mejores. Durante los últimos diez años he hecho un buen trabajo para estar entre ellos. Ese es mi objetivo y por eso trabajo cada día. Me aseguraré de ofrecer el rendimiento necesario cada tres días».
- Getty Images Sport
Rotaciones tácticas y la comunicación de Klopp
El debate se intensificó cuando Klopp decidió contar con Kimmich solo para los primeros partidos de la ventana internacional, contra Países Bajos y Grecia. En ausencia del jugador del Bayern, el equipo logró una convincente victoria por 2-0 ante Serbia, y la joven pareja de centrocampistas formada por Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof recibió numerosos elogios. Algunos interpretaron este cambio táctico como una señal de que el exentrenador del Liverpool estaba dispuesto a dejar atrás a los jugadores consolidados.
Kimmich admitió que le habría gustado permanecer más tiempo con el grupo, especialmente dadas las necesidades de la plantilla. «Me habría gustado quedarme más tiempo, sobre todo cuando Jamal se lesionó. En ese momento pensé: “Bueno, estaba previsto que Jamal estuviera las dos semanas. Quizá se abra una puerta, quizá surja otra oportunidad”», explicó.
Defendiendo al entrenador pese a tener un papel más reducido
Preguntado si necesitaba más apoyo público de Klopp para acallar las críticas, Kimmich no tardó en defender a su entrenador. El capitán destacó que la comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores ha sido ejemplar desde que Klopp asumió el cargo. Descartó cualquier insinuación de que hubiera una ruptura y dejó claro que la rotación respondía a un plan acordado de antemano, no a una relegación repentina.
«No, en absoluto», dijo Kimmich sobre la necesidad de un respaldo más explícito. «Se limitó a describir cómo estaban las cosas. Lo dejó completamente claro desde el principio. Lo comunicó y también explicó los motivos. Por eso, me pareció bien y todo me quedó claro».
- AFP
Centrado en el Bayern y en los retos futuros
Por ahora, Kimmich vuelve a centrarse en sus compromisos con el Bayern, que afronta un calendario cargado de partidos. El reciente empate 2-2 en Augsburgo resultó frustrante para el gigante de la Bundesliga, pero permitió a Kimmich demostrar que sigue siendo importante para el equipo de Vincent Kompany. Sabe que mantener un alto nivel en el Allianz Arena es la única forma de asegurarse de seguir ocupando un lugar destacado en los planes de Klopp para el próximo gran torneo. El Bayern deja ahora a un lado la competición nacional para centrarse en Europa. A mediados de semana, jugará a domicilio contra el Viking en la Champions League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias