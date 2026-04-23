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¿¡José Mourinho vuelve al Real Madrid?! La actividad de Kylian Mbappé en redes sugiere que el francés acogería al portugués como próximo entrenador
Mbappé da una pista en las redes sociales
El futuro del banquillo del Real Madrid preocupa en la capital, ya que el club podría acabar la temporada sin títulos. Bajo creciente presión directiva, un «Me gusta» de Mbappé a una publicación de Instagram de @Score90 sobre un posible cambio ha avivado los rumores. La publicación señalaba a Mourinho como principal candidato para tomar las riendas en el Bernabéu, destacando cómo el “Special One” podría repetir el éxito que ya tuvo con las actuales superestrellas del club.
Vuelve la conexión portuguesa
Mourinho, ahora en el Benfica, sigue polarizando al madridismo. Entre 2010 y 2013 rompió el dominio del Barcelona, ganó La Liga con 100 puntos —récord histórico— y lideró la etapa más prolífica de Cristiano Ronaldo.
La publicación que gustó a Mbappé comparaba estadísticas de ambas etapas. El gráfico enfrentaba el rendimiento de Ronaldo antes y después de la llegada de Mourinho al Madrid, y terminaba con las impresionantes cifras del francés. La idea de que el técnico podría sacar aún más rendimiento al capitán ha calado en el jugador.
Arbeloa se enfrenta a una presión creciente
El momento en que se produce esta interacción resulta especialmente delicado para el actual entrenador, Álvaro Arbeloa. El exdefensa se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor, mientras el presidente Florentino Pérez sopesa si mantener el actual equipo técnico para la temporada 2026-27. Arbeloa defendió recientemente su postura afirmando: «No creo que se necesite una revolución para luchar por los títulos».
Pese a su defensa de la continuidad, el mal curso ha hecho que muchos pidan un técnico con más experiencia. El “me gusta” de Mbappé sugiere que la estrella ve con buenos ojos la disciplina y el carisma de Mourinho, lo que aumenta la presión sobre Arbeloa de cara a un verano clave.
Al preguntarle por el “me gusta”, Arbeloa restó importancia: «No me importan. Puede darle a “me gusta” a una publicación sobre Mourinho, Julia Roberts o quien sea».
- AFP
A Pérez le espera un verano decisivo
Por ahora no se sabe si esta actividad en redes sociales acabará en oferta formal, pero ya ha puesto al fútbol en alerta. Para un club que vive de grandes historias, el regreso de Mourinho para dirigir a Mbappé sería portada mundial.
El Real Madrid está a nueve puntos del Barcelona en La Liga y ya quedó eliminado de la Champions, por lo que el último mes será decisivo para el técnico. Todas las miradas apuntan a Pérez, que afrontará un verano incierto con la sombra del “Special One” sobre el Bernabéu.