José Mourinho vuelve a criticar a los árbitros de la Liga Portuguesa tras el título del Oporto, después de que el Benfica desperdiciara una ventaja de dos goles en Famalicao

En declaraciones a Sport TV, el entrenador del Benfica fue directo al criticar el arbitraje, que, en su opinión, ha empañado la temporada. Tras permitir una sola pregunta, felicitó a los nuevos campeones y elogió la fortaleza de su equipo. Mourinho declaró: «Mi valoración es que, al acercarse el final del campeonato, este partido refleja lo que ha sido la liga. Felicito al FC Porto por ser campeón merecido y a mis jugadores por su valentía hasta hoy, sobre todo hoy».