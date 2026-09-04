El Real Madrid ha presentado su lista de 25 jugadores para la fase de liga de la Champions League, con Mendy como la baja de mayor perfil. El internacional francés sufrió un problema muscular en la pierna derecha en mayo y no ha vuelto a jugar con el Real Madrid desde entonces.

Mientras que otros lesionados como Eder Militao y Rodrygo Goes mantuvieron su plaza europea, Mourinho optó por no inscribir a su lateral izquierdo lesionado. La ausencia de Mendy abre el camino al recién fichado Sergio Martinez, de 19 años, que llega procedente del Racing de Santander después de que el Madrid activara su cláusula de rescisión de 3 millones de euros.

Martinez fue reclutado inicialmente para el Castilla, el filial del club. Sin embargo, el centrocampista adolescente ya ha impresionado al técnico portugués durante los entrenamientos del primer equipo, lo que le ha valido una sorprendente inclusión en la lista europea del primer equipo junto a otros 11 jóvenes talentos.



