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José Mourinho toma una BRUTAL decisión en la Champions League y deja fuera de la convocatoria a una veterana estrella del Real Madrid
Mendy se queda fuera del corte europeo
El Real Madrid ha presentado su lista de 25 jugadores para la fase de liga de la Champions League, con Mendy como la baja de mayor perfil. El internacional francés sufrió un problema muscular en la pierna derecha en mayo y no ha vuelto a jugar con el Real Madrid desde entonces.
Mientras que otros lesionados como Eder Militao y Rodrygo Goes mantuvieron su plaza europea, Mourinho optó por no inscribir a su lateral izquierdo lesionado. La ausencia de Mendy abre el camino al recién fichado Sergio Martinez, de 19 años, que llega procedente del Racing de Santander después de que el Madrid activara su cláusula de rescisión de 3 millones de euros.
Martinez fue reclutado inicialmente para el Castilla, el filial del club. Sin embargo, el centrocampista adolescente ya ha impresionado al técnico portugués durante los entrenamientos del primer equipo, lo que le ha valido una sorprendente inclusión en la lista europea del primer equipo junto a otros 11 jóvenes talentos.
- (C)Getty Images
Ajustes tácticos y cobertura defensiva
La decisión de Mourinho pone de relieve un cambio en la jerarquía del lateral izquierdo de la defensa del Madrid. Mendy ha perdido posiciones en el orden de preferencias en el Santiago Bernabéu tras las llegadas de Marc Cucurella y Alvaro Carreras, lo que deja al técnico cómodo a la hora de afrontar la fase de grupos europea sin él.
El excedente defensivo contrasta claramente con una creciente crisis en el centro del campo en la capital española. Varias ausencias de alto perfil en la medular obligaron a Mourinho a replantearse la distribución de su plantilla, haciendo que la inclusión de Martinez fuera una necesidad táctica más que una simple recompensa por su desarrollo.
Se avecina una crisis en la elección del centro del campo
El Madrid afronta una grave escasez de efectivos de cara a su estreno en la Champions League contra el Inter el 8 de septiembre. El fichaje veraniego Bernardo Silva cumplirá una sanción tras recibir una tarjeta roja por una mano deliberada contra el Real Madrid mientras era capitán del Manchester City la temporada pasada.
Arda Guler y Eduardo Camavinga también están sancionados para el duelo europeo en el Bernabéu. Además, se espera que Aurelien Tchouameni se lo pierda por un problema muscular, mientras que Thiago Pitarch sigue siendo una gran duda.
Este centro del campo mermado deja a Mourinho buscando soluciones contra los campeones italianos. El rápido ascenso de Martinez garantiza al club una cobertura esencial en el centro del campo, al transformar a un proyecto de futuro en un recurso inmediato para el primer equipo.
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Compromisos domésticos antes de la prueba italiana
Antes de centrar su atención en la Champions League, el Madrid regresa a la acción en LaLiga con un duelo ante el Real Betis. Martínez podría debutar con el primer equipo del Real Madrid en ese compromiso liguero, después de haber estrenado ya su trayectoria en la máxima categoría con el Santander.
Mourinho preparará después a su mermada plantilla para la visita del Inter la próxima semana. El estreno europeo pondrá a prueba seriamente la profundidad del centro del campo del Madrid y podría ofrecer a Martínez la oportunidad de dar un paso al frente en el mayor escenario del continente.
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