José Mourinho se reúne con Florentino Pérez para exponer las condiciones de su regreso al Real Madrid

Según Esdiario y el periodista Sergio Valentín, José Mourinho y Florentino Pérez mantuvieron una videoconferencia de una hora para negociar el posible regreso del técnico al banquillo del Real Madrid.

En la reunión participó el representante de toda la vida de Mourinho, Jorge Mendes, aunque se cree que solo observó. Este contacto se produce cuando la presión sobre el actual cuerpo técnico es máxima, tras una campaña decepcionante y una creciente incertidumbre interna.