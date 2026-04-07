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José Mourinho se pronuncia sobre su futuro en el Benfica tras una temporada sin títulos que ya es prácticamente un hecho
Mourinho aclara sus planes de futuro
Tras un decepcionante empate contra el Casa Pia, Mourinho se pronunció sobre la afirmación del periodista Rui Santos en CNN Portugal de que Jorge Mendes le había aconsejado que dejara el Benfica. A pesar de los rumores de que su superagente le está instando a abandonar el cargo, el técnico portugués no tardó en reafirmar su compromiso con las Águilas. Con contrato vigente hasta junio de 2027, Mourinho insistió en que sigue teniendo el control total de su futuro profesional, al tiempo que reconoció un cambio significativo en los objetivos de la temporada.
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El «Special One» se mantiene firme
Cuando se le preguntó sobre los rumores de una salida orquestada, Mourinho se mostró, como es habitual en él, tajante en cuanto a su autonomía y su deseo personal de llevar a término su proyecto con el club.
En la rueda de prensa posterior al partido, Mourinho declaró: «Si pasó algo durante el partido, no lo sé. No pasó nada antes del partido. Jorge Mendes es mi agente, pero yo soy quien toma mis propias decisiones. Mi decisión es que me gustaría seguir en el Benfica».
La lucha por el título está prácticamente sentenciada para el Benfica
A pesar de mantenerse invicto en la Liga Portugal desde que sustituyó a Bruno Lage en septiembre de 2025, el balance de Mourinho —16 victorias y siete empates en 23 partidos— no ha sido suficiente para seguir el ritmo de los líderes. El Benfica ocupa actualmente la tercera posición, a siete puntos del FC Porto y a dos del Sporting CP, aunque este último aún tiene un partido aplazado que jugar.
Al referirse a las difíciles decisiones que le esperan en cuanto a la plantilla, Mourinho añadió: «Tengo que pensarlo detenidamente, de forma colectiva, porque, en este momento, quería dejar de alinear a algunos jugadores, pero hay valores más importantes en juego. Son activos, aunque no quisiera seguir contando con algunos de ellos. A nivel deportivo, el objetivo alcanzable es terminar en segunda posición, dependiendo de otros resultados.
[Pero] no dependemos de nosotros mismos. Incluso ganando todos los partidos, no dependemos únicamente de nosotros mismos. El Sporting tendría que perder otros dos puntos. Todavía es posible, y el Sporting podría incluso empatar. De acuerdo, no perdimos [contra el Casa Pia], pero no creo que un empate como este enaltezca al Benfica de ninguna manera ni la carrera de ninguno de nosotros».
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¿Y ahora qué?
Tras su eliminación en la ronda de play-off de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid y su eliminación en cuartos de final de la Taça de Portugal a manos del Oporto, el Benfica sigue ahora en liza en un solo frente. Aunque matemáticamente aún no está fuera de la lucha por el título de la Liga de Portugal, superar tanto al Sporting como al Oporto requeriría una racha de resultados increíble.
El equipo de Mourinho volverá a la acción en casa ante el Nacional el 12 de abril.