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Adhe Makayasa

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José Mourinho se pronuncia de forma definitiva sobre su futuro después de que el Benfica mantuviera vivas sus escasas esperanzas en la Liga de Portugal

J. Mourinho
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José Mourinho reafirma su compromiso con el Benfica y asegura que su futuro en el Estadio da Luz no depende de la inversión en fichajes. Tras vencer al Nacional, el técnico de 63 años ya planifica la próxima temporada e integrará a los jóvenes talentos «de élite» del club en su proyecto a largo plazo.

  • Un respiro en la lucha por el título

    El Benfica venció 2-0 al Nacional con goles de Andreas Schjelderup y Rafa Silva, y se mantiene a siete puntos del líder, el FC Porto. Aunque el título aún es posible, Mourinho ya trabaja en el crecimiento de la plantilla para asegurar la competitividad del club en este periodo de transición en el Estadio da Luz.

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    Compromiso incondicional

    El entrenador portugués afirmó que su continuidad en Lisboa no depende de exigencias económicas ni de promesas de fichajes. Mourinho aclaró que su futuro profesional está en sus manos y que solo quiere seguir con su proyecto actual.

    Sobre su futuro, el exentrenador del Inter declaró: «Depende solo de la voluntad del club. Mi deseo de seguir en el Benfica no está sujeto a condiciones ni a la inversión en la plantilla».

  • Plan de integración de la academia

    Como el Mundial de 2026 modificará la próxima pretemporada, Mourinho ya selecciona a la nueva generación de la cantera del Benfica en Seixal. El técnico quiere aprovechar el parón veraniego para incorporar a los jóvenes que considera la «pequeña élite dentro de la élite», mientras los internacionales están con sus selecciones. Así busca mantener sólido al primer equipo durante el calendario apretado y asegurar la profundidad de plantilla necesaria para la próxima temporada.

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    El derbi de Lisboa

    El 19 de abril el Benfica visita el Estadio José Alvalade para un derbi clave ante el Sporting CP. Aunque sigue invicto con 17 victorias y ocho empates, el equipo de Mourinho se mantiene tercero, a siete puntos del líder, Porto. Quedan solo cinco jornadas, así que ganar en este ambiente hostil es vital para mantener sus remotas opciones de título.

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