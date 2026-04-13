José Mourinho se pronuncia de forma definitiva sobre su futuro después de que el Benfica mantuviera vivas sus escasas esperanzas en la Liga de Portugal

El entrenador portugués afirmó que su continuidad en Lisboa no depende de exigencias económicas ni de promesas de fichajes. Mourinho aclaró que su futuro profesional está en sus manos y que solo quiere seguir con su proyecto actual.

Sobre su futuro, el exentrenador del Inter declaró: «Depende solo de la voluntad del club. Mi deseo de seguir en el Benfica no está sujeto a condiciones ni a la inversión en la plantilla».