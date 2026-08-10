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José Mourinho revela que firmó un acuerdo para sustituir a Alex Ferguson en el Manchester United antes del giro de guion del Chelsea
Revelado el acuerdo de Old Trafford
Mourinho ha revelado que, en realidad, firmó un contrato para sustituir a Ferguson en el United en el verano de 2013. El técnico portugués estaba previsto para hacerse cargo de Old Trafford tras su salida del Madrid. Sin embargo, Mourinho se echó atrás en el acuerdo por motivos emocionales para regresar al Chelsea, dejando al United con el nombramiento de David Moyes como sucesor de Ferguson.
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Mourinho explica su elección del Chelsea
Detrás de su gran decisión de rechazar al Manchester United, los factores emocionales y su fuerte vínculo con Stamford Bridge fueron las principales razones de su repentino giro.
Al desvelar el secreto que llevaba guardando mucho tiempo en el documental de Netflix «Mourinho», el técnico afirmó: «Fui al Chelsea en 2013, pero en ese periodo hay algo que nadie sabe. Creo que puedo decirlo porque no hago daño a nadie con la verdad, y creo que el objetivo de este trabajo que estamos haciendo es decir la verdad. Cuando dejé el Real Madrid, firmé con el Manchester United para ir al Manchester United después de Sir Alex.
«Me sentí, por supuesto, muy halagado, porque el Manchester United tiene un atractivo increíble. Cuando digo que el Real Madrid es el club más grande del mundo, tengo que decir que el Manchester United está muy, muy cerca. Pero una cosa es el amor por el fútbol y otra cosa es el amor por un club determinado. Creo que esto es más poderoso que el amor por el fútbol y, fundamentalmente, después del Real Madrid necesitaba sentir que soy querido».
Ferguson confirmó la secuencia de los hechos al recordar el momento en que Mourinho llamó para darle la noticia: «A primera hora de la tarde me llamó y estaba llorando. Y me dijo: “Alex, no puedo hacerlo; he dado mi palabra al Chelsea y no voy a faltar a mi palabra”. La razón que me dio la pude entender, pero me decepcionó».
Sin arrepentirse de la decisión
Aquella decisión emocional acabó dándole a Mourinho un tercer título de la Premier League con el Chelsea en la temporada 2014-15, antes de que finalmente se hiciera cargo del United en 2016.
Reflexionando sobre el dramático rumbo de su carrera, el exentrenador del Benfica añadió: «Para mí, perder la oportunidad de ser el entrenador que sucediera a Sir Alex Ferguson fue dramático, pero no me arrepiento porque fue una decisión que tomé con el corazón. Y creo que es la naturaleza la que te dice algo: que cuando haces algo por amor, nunca estás haciendo nada mal. Creo que es la naturaleza. Lo hice por amor.
»Volví con la sensación de que, sí, volvía a casa, pero con una gran responsabilidad, porque lo que hice antes es historia, y no quieres destruir tu legado».
- Getty Images Sport
Los cambios desencadenan una sequía prolongada
Esta revelación histórica ofrece una nueva perspectiva sobre la transición posterior a Ferguson que interrumpió la era de dominio del United, ya que el club no ha vuelto a ganar un título de la Premier League desde su marcha. Ahora, de nuevo al mando del Real Madrid, esta revelación entre bastidores no hace más que reforzar su reputación como una de las figuras más fascinantes del fútbol moderno
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