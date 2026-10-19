Mourinho ha restado importancia a la polémica surgida tras la victoria del Madrid por 4-1 ante el Sevilla el domingo. El entrenador rechazó las acusaciones de que Guler debió ser expulsado por un codazo en la primera parte.

El incidente se produjo cuando el partido aún iba 0-0. Guler se enfrentó a Gerard Fernandez, del Sevilla, y el banquillo rival reclamó airadamente la tarjeta roja directa.

Sin embargo, el árbitro dejó seguir el juego sin intervenir. El Real Madrid aprovechó que Guler siguiera sobre el campo y logró una cómoda victoria gracias a los goles de Guler, Kylian Mbappe y Yan Diomande.