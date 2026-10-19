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Alvino Hanafi
Traducido por

Jose Mourinho reacciona al penalti a lo Panenka de Kylian Mbappe mientras el Real Madrid domina al Sevilla

Real Madrid
K. Mbappe
J. Mourinho
A. Guler
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
Primera División

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, calificó de «hermosa victoria» el triunfo por 4-1 ante el Sevilla, en el que Kylian Mbappe fue decisivo con un atrevido penalti a lo Panenka. Mourinho se mostró plenamente satisfecho con la calidad individual de su equipo y su dominio táctico en el Santiago Bernabeu.

  • El Madrid mantiene su pleno de victorias en casa con una exhibición de cuatro goles

    El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, elogió a Kylian Mbappe después de que el delantero francés firmara un doblete memorable, culminado con un atrevido penalti a lo Panenka en la victoria por 4-1 ante el Sevilla. Mbappe provocó él mismo el penalti al comienzo de la segunda parte y lo transformó picando el balón por encima del portero.

    El gol redondeó una noche ya brillante para el internacional francés, que antes había aprovechado un inteligente pase de tacón de Jude Bellingham.

    Mourinho se mostró encantado con la calidad y la confianza que exhibió en casa su atacante clave.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El entrenador celebra una «preciosa victoria» y el control territorial total

    En la rueda de prensa posterior al partido, Mourinho elogió el alto nivel individual de sus jugadores después de que el Real Madrid prolongara su pleno de victorias en casa. «En conjunto, fue un buen partido del Real Madrid, con muchos jugadores a un alto nivel individual», afirmó Mourinho.

    «Lo controlamos desde el primer hasta el último minuto y marcamos goles de calidad».

    «Tuvimos un alto porcentaje de posesión... Hoy eso justificó el dominio que ejercimos ante un buen equipo», añadió. «Fue una bonita victoria».

  • Mourinho elogia el dominio absoluto desde el primer minuto hasta el último

    Mourinho también habló de la profundidad de su plantilla y de las rotaciones tácticas, e insistió en que todos los jugadores deben estar preparados para influir en los partidos. «He cambiado algunas cosas sin perder la lógica», explicó Mourinho al ser preguntado por sus decisiones sobre la alineación.

    «La meritocracia es abstracta porque no hay forma de cuantificar qué 11 jugadores son los que más merecen jugar».

    «Muchos merecen jugar», señaló el entrenador portugués. «Creamos muchas ocasiones, hicimos llegar el balón a nuestros jugadores de banda y jugamos un gran partido».

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  • imago-sport-1084746094.jpgAnadolu Agency

    Mourinho desvía la atención del ruido en el ámbito nacional

    Pese a la expectación en torno al penalti de Mbappe y la actuación dominante del equipo, Mourinho se negó a pensar más allá de sus próximos compromisos.

    El entrenador portugués sigue decidido a mantener alta la intensidad de la plantilla en todas las competiciones.

    El Real Madrid se prepara ahora para recibir al RB Leipzig en la Liga de Campeones de la UEFA antes de volver a centrarse en La Liga.

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