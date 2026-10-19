Jose Mourinho reacciona al penalti a lo Panenka de Kylian Mbappe mientras el Real Madrid domina al Sevilla

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, elogió a Kylian Mbappe después de que el delantero francés firmara un doblete memorable, culminado con un atrevido penalti a lo Panenka en la victoria por 4-1 ante el Sevilla. Mbappe provocó él mismo el penalti al comienzo de la segunda parte y lo transformó picando el balón por encima del portero.

El gol redondeó una noche ya brillante para el internacional francés, que antes había aprovechado un inteligente pase de tacón de Jude Bellingham.

Mourinho se mostró encantado con la calidad y la confianza que exhibió en casa su atacante clave.