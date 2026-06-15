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José Mourinho quiere fichar a la estrella del Borussia Dortmund para reforzar el centro del campo del Real Madrid, pero compete con Manchester City y Manchester United
«El Especial» sigue de cerca al talento alemán.
Mientras el Mundial acapara la atención este verano, el entrenador del Real Madrid, Mourinho, trabaja entre bastidores para moldear el futuro del club. El técnico, de 63 años, quiere reforzar el centro del campo y ve en Félix Nmecha el perfil ideal para aportar energía y creatividad al Bernabéu, según Sky Sport.
El técnico ya preguntó por su disponibilidad: el centrocampista suma nueve partidos con Alemania y su valor ha subido tras varias actuaciones destacadas en la Bundesliga. No obstante, Real Madrid no está solo: Manchester United y Manchester City también le siguen para reforzar sus plantillas.
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La gigantesca tribuna del Dortmund para el contrato de 2030
A pesar del interés de grandes clubes europeos, el Dortmund tiene una posición negociadora sólida. A principios de año renovó al jugador de 25 años hasta 2030, descartando cualquier fichaje barato. Este compromiso a largo plazo asegura que el BVB controle la situación si surge una guerra de ofertas.
Además, su contrato incluye una cláusula de rescisión de 70 millones de euros, pero no podrá activarse hasta el verano de 2027. Así que, quien quiera ficharlo ahora deberá pagar mucho más para convencer al Dortmund.
Un ascenso meteórico en el Signal Iduna Park
Desde su fichaje por 30 millones de euros procedente del Wolfsburgo en 2023, la transformación de Nmecha ha sido notable. Aunque llegó para sustituir a Jude Bellingham, ya ha jugado 112 partidos con los «Negros y Amarillos», con 13 goles y ocho asistencias. Su relevancia se refleja en su salario, pues la próxima temporada será uno de los mejor pagados del club.
El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, lo tiene claro: «Felix va por el buen camino. Es nuestro metrónomo en el centro del campo, dirige y lidera el juego. Lo necesitamos y me alegro de su progreso».
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Las hazañas en el Mundial avivan los rumores sobre fichajes
El centrocampista trasladó su gran nivel del club a la selección y brilló en la goleada de Alemania por 7-1 ante Curazao en su debut mundialista. Nmecha abrió el marcador y provocó un penalti, reforzando su fama de jugador clave en partidos importantes. «He vivido momentos fantásticos con este club y su afición en los últimos años y estoy muy agradecido por la confianza del club», declaró recientemente Nmecha. «Quiero devolver esa confianza dando lo mejor de mí mismo por el Borussia Dortmund».