José Mourinho quiere fichar a la estrella del Borussia Dortmund para reforzar el centro del campo del Real Madrid, pero compete con Manchester City y Manchester United

Mientras el Mundial acapara la atención este verano, el entrenador del Real Madrid, Mourinho, trabaja entre bastidores para moldear el futuro del club. El técnico, de 63 años, quiere reforzar el centro del campo y ve en Félix Nmecha el perfil ideal para aportar energía y creatividad al Bernabéu, según Sky Sport.

El técnico ya preguntó por su disponibilidad: el centrocampista suma nueve partidos con Alemania y su valor ha subido tras varias actuaciones destacadas en la Bundesliga. No obstante, Real Madrid no está solo: Manchester United y Manchester City también le siguen para reforzar sus plantillas.



