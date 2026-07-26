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José Mourinho podría frustrar el fichaje de Vinicius Junior por el Arsenal, según la postura del técnico del Real Madrid sobre su venta
Mourinho se opone a la incursión de los Gunners
Mourinho ha comunicado a la directiva del Real Madrid que Vinicius Junior no está en venta, pese a los rumores que lo vinculan con el Arsenal. Según The Telegraph, el técnico luso quiere mantener unido el plantel y ve a Vinicius como pieza clave junto a Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Se rumorea que el Arsenal prepara una oferta ambiciosa por el brasileño, pero Mourinho ha ordenado al club retener a sus jugadores más importantes para garantizar la estabilidad del equipo.
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Arteta pidió más ambición
El interés del Arsenal por Vinicius muestra la ambición de Mikel Arteta tras perder la final de la Liga de Campeones. Después de caer ante el París Saint-Germain en mayo, Arteta afirmó: «Debemos ser muy ambiciosos, rápidos e inteligentes».
Por ahora, sus movimientos no alcanzan esa ambición: fichó a Christos Tzolis (34 millones de libras al Club Brugge) y al portero Illan Meslier (agente libre), pero perdió a Morgan Rogers ante el Chelsea. El interés por Vinicius confirma la intención del club, aunque cerrar el fichaje será muy difícil.
El estancamiento en las negociaciones del contrato y la relación entre ambos alimentan los rumores sobre un posible traspaso.
La incertidumbre sobre Vinicius radica en que su contrato expira en junio del año que viene. Las negociaciones para renovar su contrato están estancadas por sus exigencias económicas: pide un sueldo cercano al de Mbappé, lo que podría alterar la estructura salarial del Bernabéu. Aun así, el técnico portugués quiere que se quede, pese a las dudas sobre su relación tras el encontronazo con Gianluca Prestianni la temporada pasada.
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El Real Madrid y el Arsenal se enfrentan a decisiones clave
El Real Madrid debe decidir pronto cómo renovar a Vinicius para evitar que se acerque al final de su contrato. El deseo de Mourinho de retenerlo marcará las negociaciones. Mientras, el Arsenal busca refuerzos ofensivos y también vende jugadores; su interés por Vinicius muestra ambición, pero la postura de Mourinho y las exigencias económicas lo hacen casi imposible.
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