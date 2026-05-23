José Mourinho pide al Real Madrid fichar a un centrocampista por 50 millones de euros y podría nombrar a Toni Kroos como su segundo entrenador

Arbeloa ha allanado el camino para el regreso de Mourinho al anunciar que dejará su cargo tras el último partido de la temporada. Asumió el puesto en enero, pero no logró cambiar el rumbo del equipo, que quedó fuera de las competiciones nacionales y europeas. Pese a los malos resultados, el exdefensa mostró gratitud por su etapa al frente del primer equipo: «Me voy de Madrid con inmensa gratitud hacia mis jugadores. Me han hecho mejor cada día y me han convertido en un entrenador más completo».

Su regreso es una apuesta personal de Florentino Pérez, ansioso por recuperar la gloria tras dos años sin títulos. El cambio llega en plena incertidumbre institucional: se rumorea que habrá elecciones y que Pérez podría medirse a Enrique Riquelme, por lo que el éxito de esta nueva etapa con Mourinho se vuelve clave para el actual presidente. Todo indica que vendrá una gran reestructuración, con Hjulmand como posible primera pieza de un verano que promete ser movido en el Bernabéu.