José Mourinho omitirá la ceremonia de bienvenida y la rueda de prensa para empezar a trabajar, aunque su contrato con el Real Madrid no inicia hasta julio

Esta semana, el Real Madrid ha despedido a Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso en enero. Tras su paso por el Castilla, dirigió 28 partidos: 18 victorias y 2 derrotas. A pesar de su balance positivo, el Madrid terminó a ocho puntos del Barcelona en La Liga, cayó ante el Bayern de Múnich en cuartos de final de la Liga de Campeones y perdió contra el Albacete en octavos de la Copa del Rey —primer partido de Arbeloa al frente—.

Mientras tanto, el Benfica ha anunciado a Marco Silva como nuevo entrenador tras confirmar la oferta de 15 millones de euros del Madrid para activar la cláusula de rescisión de Mourinho.