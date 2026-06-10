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José Mourinho omitirá la ceremonia de bienvenida y la rueda de prensa para empezar a trabajar, aunque su contrato con el Real Madrid no inicia hasta julio
Mourinho vuelve a la capital española
Según Sky Sports, Mourinho viajó de Lisboa a Madrid el miércoles por la tarde para cerrar su regreso al gigante español. Aunque su contrato no entra en vigor hasta julio, el técnico portugués quiere empezar a trabajar en el campo de entrenamiento nada más llegar. Ha decidido no convocar ruedas de prensa ni organizar ceremonias de bienvenida por ahora; esas presentaciones oficiales se harán cuando su mandato comience oficialmente. El camino quedó libre tras la salida de Álvaro Arbeloa, lo que permite al técnico de 63 años incorporar a cinco miembros de su cuerpo técnico.
- AFP
Arbeloa se marcha y el Benfica encuentra un sustituto
Esta semana, el Real Madrid ha despedido a Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso en enero. Tras su paso por el Castilla, dirigió 28 partidos: 18 victorias y 2 derrotas. A pesar de su balance positivo, el Madrid terminó a ocho puntos del Barcelona en La Liga, cayó ante el Bayern de Múnich en cuartos de final de la Liga de Campeones y perdió contra el Albacete en octavos de la Copa del Rey —primer partido de Arbeloa al frente—.
Mientras tanto, el Benfica ha anunciado a Marco Silva como nuevo entrenador tras confirmar la oferta de 15 millones de euros del Madrid para activar la cláusula de rescisión de Mourinho.
Pérez gana y saluda a su entrenador
El regreso de Mourinho al Bernabéu se retrasó por las recientes elecciones del club. Tras vencer a Enrique Riquelme el domingo, Florentino Pérez confirmó su reelección.
«Hemos ganado las elecciones y seguiremos trabajando para ganar títulos», afirmó. «Sigo aquí para defender al Real Madrid, lograr la 16.ª Copa de Europa y sentir orgullo del Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo». Estamos orgullosos de tener a los mejores jugadores y de dar la bienvenida a uno de los mejores entrenadores, un madridista como José Mourinho. Conmigo como presidente, el Real Madrid siempre será de sus socios».
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¿Qué le depara el futuro al nuevo entrenador?
Mourinho dedicará lo que queda de junio a evaluar su plantilla y a trabajar con su nuevo cuerpo técnico. Cuando su contrato de tres años entre en vigor en julio, habrá una presentación oficial muy mediática. Después, se centrará en preparar al equipo para los amistosos de pretemporada, de cara a una campaña exigente en lo nacional y europeo.