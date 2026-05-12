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José Mourinho está en las «negociaciones finales» para volver al banquillo del Real Madrid, como «único candidato» para reemplazar a Álvaro Arbeloa

J. Mourinho
Real Madrid
Primera División
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El Real Madrid está a punto de cerrar el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu. El técnico portugués es la única opción para sustituir a Álvaro Arbeloa, y ya negocia los detalles finales de su vuelta a la capital.

  • Mourinho, cada vez más cerca de volver al Bernabéu

    Según BBC Sport, Mourinho negocia su regreso al Real Madrid como entrenador, 13 años después de su primera etapa. El técnico, de 63 años, es el único candidato en conversaciones con el club. Su fichaje supondría un giro drástico para el gigante español, que busca una figura experta que recupere el dominio nacional y europeo. Se cree que el presidente Florentino Pérez impulsó la idea dos días después de la salida de Xabi Alonso.

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  • Mourinho PerezGetty Images

    La etapa de Arbeloa en el Madrid estaba a punto de llegar a su fin

    El inminente nombramiento marcará el final de la etapa de Arbeloa en el banquillo. Mourinho sustituirá al actual entrenador, que asumió el cargo en enero tras la marcha de Alonso. A pesar de sus vínculos como exjugador, su etapa no ha convencido a la directiva para el proyecto a largo plazo. Con el regreso del técnico portugués, el Real Madrid apuesta por un ganador que conoce su cultura, mientras Arbeloa deja el cargo tras unos meses de alta presión.

  • La final con el Benfica antes de fichar por la Liga

    El exentrenador del Chelsea dirige el Benfica desde su fichaje en septiembre con un contrato de dos años. Ayer afirmó que aún no hablará de su futuro, por respeto al club. Antes de su último partido de Liga, afirmó: «Primero jugamos contra el Estoril; a partir del lunes hablaré de mi futuro y del del Benfica». El encuentro del sábado cerrará la temporada y allanará su salida.

  • real madrid vinicius(C)Getty Images

    ¿Qué le depara el futuro al «Special One»?

    Mourinho asumirá el mando de una plantilla que esta temporada no ha logrado ningún título importante: ni la Liga, ni la Copa ni la Liga de Campeones. Al Real Madrid solo le quedan tres partidos para cerrar una campaña decepcionante: recibirá al Real Oviedo el 14 de mayo, visitará al Sevilla el 17 de mayo y cerrará en casa ante el Athletic de Bilbao el 23 de mayo.

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