José Mourinho ensalza una «fuente de felicidad» mientras Vinicius Jr rechaza al Arsenal para firmar un enorme nuevo contrato con el Real Madrid

Mourinho ha hablado de su satisfacción después de ver cómo Vinicius Jr rechazó el interés de la Premier League para seguir en la capital española. El jugador de 26 años había sido objeto de una gran ofensiva por parte del Arsenal, que, según se informó, estaba dispuesto a convertirlo en el futbolista mejor pagado de Inglaterra, pero en su lugar ha optado por liderar la nueva era bajo las órdenes del Special One. El brasileño ha comprometido oficialmente su futuro a largo plazo con el gigante español al firmar un contrato que se extiende hasta junio de 2032.

Hablando tras una victoria por 2-1 en pretemporada sobre el Ferencvaros, Mourinho subrayó lo vital que es la renovación para la estabilidad del club. El técnico portugués afirmó: "Lo más importante es la renovación. Renovar el contrato es una fuente de felicidad para él, por supuesto, pero también lo es para todos nosotros".