AFP
Traducido por
José Mourinho dicta una sentencia definitiva sobre Trent Alexander-Arnold tras un experimento forzado del Real Madrid
Mourinho rechaza la reconversión de Alexander-Arnold al centro del campo
El cambio táctico hizo que Alexander-Arnold formara pareja con Federico Valverde en una victoria por 2-1 en el Santiago Bernabéu, una decisión obligada por una repentina crisis de efectivos para el técnico portugués. Aunque el experimento se saldó con triunfo, Mourinho se apresuró a distanciarse de la idea de convertir ese cambio de posición en una pieza fija de su planteamiento táctico en la capital española.
Mourinho dejó claro dónde cree que están las verdaderas fortalezas del jugador, al margen de su versatilidad. "Ha jugado en el centro del campo con Inglaterra y Liverpool... pero no es centrocampista", afirmó Mourinho. El entrenador reconoció que el jugador siguió las instrucciones con diligencia durante el duelo europeo de alta exigencia, y añadió: "Ha jugado muy bien. Ha interpretado muy bien lo que necesitaba, tácticamente. Tanto él como Valverde han trabajado muy bien a este nivel".
- Getty Images Sport
Exigencias físicas y desafíos posicionales
Mourinho fue especialmente contundente sobre el desgaste físico que el rol en el centro del campo supone para un jugador acostumbrado a la banda. Destacó las diferencias en la percepción espacial y la resistencia necesarias para competir al más alto nivel en el centro del campo. «Es duro para Trent», admitió Mourinho. «Valoro el esfuerzo que hizo, pero con sus características, la especificidad que se necesita para jugar de lateral o en el centro del campo es completamente distinta físicamente».
El entrenador amplió después su explicación sobre el agotamiento que sufrió Alexander-Arnold cuando el partido entraba en su desenlace, lo que acabó provocando su sustitución. «Ha jugado ahí algunas veces con el Liverpool y con la selección, pero es completamente diferente. No tenía más que dar», explicó Mourinho.
La necesidad táctica obliga a un experimento en el Bernabéu
La decisión de mover a Alexander-Arnold al centro del campo nació en gran medida de la desesperación más que de una visión táctica a largo plazo. El Madrid llegó al encuentro contra el gigante italiano claramente debilitado por una serie de ausencias en su parcela creativa. Las sanciones de Eduardo Camavinga, Arda Guler y Bernardo Silva dejaron un enorme vacío en la plantilla, lo que obligó a Mourinho a buscar una solución entre sus opciones defensivas.
A pesar de la victoria, las estadísticas sugirieron que la transición no fue del todo fluida para el ganador de la Champions League. Aunque demostró su élite en el golpeo al intentar más centros que cualquier otro jugador del Madrid, tuvo problemas con las responsabilidades defensivas de un eje central, ya que no logró ganar ni una sola entrada durante su tiempo sobre el terreno de juego.
- Getty
La batalla por los minutos en Madrid
La incursión de Alexander-Arnold en el centro del campo también pone de relieve la intensa competencia por hacerse un sitio en la actual plantilla del Real Madrid. Desde su sonado traspaso desde el Liverpool, el defensa ha tenido que pelear cada minuto de juego. La llegada este verano de Denzel Dumfries ha complicado aún más la situación en el lateral derecho, con el internacional neerlandés siendo titular en tres de los primeros cuatro partidos de Liga del Madrid. Sin embargo, el regreso del trío de sancionados del Madrid y la recuperación de otros jugadores clave probablemente harán que Alexander-Arnold vuelva a la línea defensiva o al banquillo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias