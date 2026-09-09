El cambio táctico hizo que Alexander-Arnold formara pareja con Federico Valverde en una victoria por 2-1 en el Santiago Bernabéu, una decisión obligada por una repentina crisis de efectivos para el técnico portugués. Aunque el experimento se saldó con triunfo, Mourinho se apresuró a distanciarse de la idea de convertir ese cambio de posición en una pieza fija de su planteamiento táctico en la capital española.

Mourinho dejó claro dónde cree que están las verdaderas fortalezas del jugador, al margen de su versatilidad. "Ha jugado en el centro del campo con Inglaterra y Liverpool... pero no es centrocampista", afirmó Mourinho. El entrenador reconoció que el jugador siguió las instrucciones con diligencia durante el duelo europeo de alta exigencia, y añadió: "Ha jugado muy bien. Ha interpretado muy bien lo que necesitaba, tácticamente. Tanto él como Valverde han trabajado muy bien a este nivel".