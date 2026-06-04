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José Mourinho denuncia una violación de la libertad de expresión y lleva a Turquía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su tumultuosa etapa en el Fenerbahçe
Mourinho apunta a la TFF en Estrasburgo
José Mourinho, el “Special One”, ha llevado su disputa con la Federación Turca de Fútbol (TFF) al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Tras dejar el Fenerbaçe en agosto de 2025, el técnico recurrió la sanción —un partido de suspensión y una multa— impuesta por criticar el VAR y a los árbitros tras ganar al Trabzonspor en noviembre de 2024.
La demanda responde a la sanción que recibió tras criticar al VAR y a la federación después de la victoria del Fenerbache sobre el Trabzonspor en noviembre de 2024. El técnico, de 63 años, agotó la vía nacional y ahora recurre a la justicia internacional, según NTV.
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Presuntas violaciones de la libertad de expresión
En su escrito ante el tribunal, Mourinho expresa su preocupación por la transparencia y la imparcialidad de la justicia deportiva turca. Afirma que «los organismos futbolísticos de Turquía no son independientes» y que se ha «violado su derecho a la libertad de expresión» tras criticar el arbitraje en la Super Lig.
No es la primera vez que critica el sistema futbolístico turco, y al llevar el caso al TEDH cuestiona los procedimientos disciplinarios de la TFF y afirma que no respetan derechos básicos.
Los derechos a un juicio justo, bajo la lupa
Más allá de la libertad de expresión, el entrenador del Benfica —primera opción de Florentino Pérez si gana la presidencia del Real Madrid— afirma que se le negó el derecho a un juicio justo. Asegura que nunca recibió una resolución motivada sobre su sanción, lo que le impidió defenderse.
Su demanda sostiene que «se le privó del derecho a un juicio justo» al no recibir la justificación motivada de la sanción. Según su equipo legal, esta falta de notificación vulnera los protocolos europeos de derechos humanos que Turquía está obligada a respetar por tratados.
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Las duras críticas de Mourinho, en el centro de la polémica
El TEDH ha admitido la demanda y pedido al Estado turco sus alegaciones. Esto es relevante, pues el tribunal solo acepta un porcentaje reducido de casos que cumplen sus estrictos criterios sobre violaciones de derechos humanos. La Federación Turca de Fútbol (TFF) y el Ministerio de Justicia turco tienen seis meses para presentar su postura oficial.
En 2024, Mourinho criticó los estándares arbitrales, calificó al árbitro del VAR de «hombre del partido» y tachó al colegiado de campo de «solo un crío». Además, afirmó que su equipo luchaba contra un «sistema», no solo contra los rivales, y admitió que no habría aceptado el cargo en el Fenerbaçe si hubiera conocido la realidad de la liga antes de llegar.
Mientras tanto, se espera que Mourinho sea confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid en las próximas semanas, a pesar de la polémica desatada tras la utilización de su imagen en un vídeo de la campaña de reelección del presidente Florentino Pérez.