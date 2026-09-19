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José Mourinho confirma que no pidió a Zinedine Zidane que dejara a Aurelien Tchouameni fuera de la selección de Francia
Mourinho niega su implicación
Zidane decidió dejar fuera a Tchouameni de su primera convocatoria como seleccionador de Francia para sus próximos cuatro partidos. El jugador ha estado lidiando con una lesión en la ingle y solo ha disputado tres partidos con el Real Madrid esta temporada, incluido solo uno como titular en una derrota por 3-2 ante el Elche.
En una rueda de prensa el sábado, antes del derbi de Madrid, Mourinho aclaró la situación de su jugador. Dejó claro que el Real Madrid no ha presionado a Francia para omitir al jugador de los compromisos internacionales.
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Sorpresa para el entrenador portugués
Mourinho explicó que la decisión se tomó íntegramente entre Zidane y Tchouameni, sin ninguna injerencia externa. El técnico afirmó: "No tuve ninguna influencia en la decisión. No llamé a Zidane y Zidane no me llamó a mí. Me pilló por sorpresa. Pero ellos (Zidane y Tchouameni) hablaron y acordaron que lo mejor para él era aprovechar este parón para hacer la pretemporada que no pudo hacer".
El técnico portugués destacó que Tchouameni necesita desesperadamente este tiempo para recuperar plenamente su estado físico, ya que no haber hecho una pretemporada adecuada ha limitado mucho sus minutos de juego.
Un privilegio para el Real Madrid
Mourinho cree que esta ausencia es muy beneficiosa para el Real Madrid, ya que da a Tchouameni la oportunidad de descansar y recuperarse adecuadamente sin las exigencias físicas de los compromisos internacionales.
Mourinho añadió: "El seleccionador le hizo saber que contaba con él para el futuro y acordaron esta decisión, que para nosotros es un privilegio. Porque después del derbi tendrá sus días de descanso y podrá volver más fuerte". Este entendimiento mutuo garantiza que Tchouameni seguirá siendo una parte importante de la selección de cara al futuro.
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¿Qué le espera a Tchouameni?
Tras el derbi madrileño del domingo, el Real Madrid tiene un descanso considerable antes de su próximo partido. No volverá a jugar hasta el 10 de octubre contra el Villarreal, al que seguirá un duelo de la Champions League contra la Roma cuatro días después. Este amplio margen de recuperación debería permitir a Tchouameni recuperarse por completo y, por fin, consolidarse como titular habitual para Mourinho.
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