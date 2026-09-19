Zidane decidió dejar fuera a Tchouameni de su primera convocatoria como seleccionador de Francia para sus próximos cuatro partidos. El jugador ha estado lidiando con una lesión en la ingle y solo ha disputado tres partidos con el Real Madrid esta temporada, incluido solo uno como titular en una derrota por 3-2 ante el Elche.

En una rueda de prensa el sábado, antes del derbi de Madrid, Mourinho aclaró la situación de su jugador. Dejó claro que el Real Madrid no ha presionado a Francia para omitir al jugador de los compromisos internacionales.