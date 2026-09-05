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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

José Mourinho carga contra el «criterio» arbitral tras la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Real Betis

J. Mourinho
Real Madrid
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Primera División

El Real Madrid sufrió una frustrante derrota por 1-0 ante el Real Betis después de que Kylian Mbappe fallara un penalti en el tiempo añadido con el que podía rescatar un punto. Troy Parrott marcó el gol de la victoria en los últimos minutos para los locales en una noche en la que Jose Mourinho cuestionó duramente el arbitraje.

  • El penalti fallado por Mbappe condena al Madrid

    El Madrid sufrió una sorprendente derrota por 1-0 ante el Betis en el Estadio de la Cartuja tras un drama final en LaLiga. Parrott marcó en el minuto 81 para los locales antes de que Mbappe desperdiciara una ocasión inmejorable para empatar desde el punto de penalti en el tiempo añadido.

    La superestrella francesa vio cómo su penalti del minuto 93 lo detenía de forma brillante el portero del Betis Alvaro Valles. El decepcionante resultado impidió que el equipo de Mourinho superara al Barcelona en lo más alto de LaLiga, dejándolo atascado en nueve puntos.

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    Mourinho cuestiona la inconsistencia con las tarjetas amarillas

    Mourinho se mostró frustrado en la banda y fue amonestado por el árbitro durante el tenso encuentro. El técnico portugués cuestionó el nivel del arbitraje, especialmente por una tarjeta en la primera parte a Arda Guler mientras los locales se fueron de rositas.

    «No sé por qué me sacó una tarjeta amarilla, pero está bien, la acepto», explicó Mourinho después del partido. «Me levanté porque un jugador del Betis parecía estar muerto justo delante del banquillo.

    «El Betis llegó al descanso sin una sola tarjeta, y el pobre Arda, que solo sabe jugar, acabó con una amarilla. No me gustó eso, pero después de perder un partido no voy a decir ahora que fue por una tarjeta amarilla por lo que ganamos o perdimos».

  • Crece la frustración por el gol anulado

    El Madrid dominó la posesión, pero le costó encontrar la forma de romper el empate, con Vinicius Jr y Mbappe estrellando sendos balones en la madera. La tensión se desbordó en los últimos minutos, cuando a Carlos Espi le anularon una espectacular definición acrobática por fuera de juego apenas instantes antes de la decisiva acción del penalti. Mourinho admitió que su cuerpo técnico acabó furioso por las decisiones finales tras revisar las imágenes en el banquillo.

    "La situación del penalti, el penalti repetido, el gol de Espí... no lo sé, no puedo decirlo", añadió Mourinho. "Vi mucha frustración en el banquillo por parte de la gente que estaba viendo las jugadas en la tableta. Yo no las he visto, así que no puedo comentarlo.

    "Parecía que el árbitro dejó seguir el juego, algo que me gusta. En ese sentido, siempre prefiero a un árbitro que deje seguir el juego. Pero el criterio con las tarjetas amarillas en la primera parte".

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    El Madrid debe reaccionar rápido

    La ajustada derrota sirve como una importante llamada de atención para el Real Madrid, que no supo capitalizar su abrumador dominio. Tras esta derrota, Mourinho intentará levantar el ánimo de sus jugadores cuando el Madrid comience su campaña en la Liga de Campeones recibiendo al Inter de Milán la próxima semana.

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