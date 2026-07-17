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Adhe Makayasa

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José Mourinho bloqueará el traspaso de un delantero del Real Madrid este verano, tras revelarse las dudas del entrenador sobre Kylian Mbappé y Endrick

Fichajes
J. Mourinho
G. Garcia
Endrick
K. Mbappe

Según informes, José Mourinho evitó la salida de Gonzalo García, canterano del Real Madrid, este verano. El técnico portugués duda de que Kylian Mbappé y Endrick puedan actuar como centrodelanteros, por lo que ve en el joven y robusto delantero una opción para liderar el ataque.

  • Mourinho impide la salida del delantero

    Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid, ha bloqueado la venta este verano del joven delantero Gonzalo, informa el diario AS. Se esperaba que este jugador de 22 años, formado en la cantera, dejara el Bernabéu tras fijarse su precio en 60 millones de euros. Sin embargo, tras analizar la plantilla, el técnico portugués ha ordenado a la directiva que frene su salida.


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    Se revelan las dudas sobre el ataque táctico

    Según el informe, la repentina decisión de Mourinho se debe a un análisis táctico que concluye que la plantilla actual carece de un delantero centro clásico. El entrenador considera que Mbappé es un delantero muy versátil, pero no un «número nueve» puro, y que Endrick juega más cerca de la banda o actúa como segundo delantero en determinadas configuraciones tácticas, lo que deja la posición de auténtico «número nueve» totalmente abierta.

  • Su estado físico sorprende al personal

    Gonzalo regresó de las vacaciones en óptimas condiciones físicas, con gran fuerza y decidido a demostrar su valía. Ya había brillado como máximo goleador en el Mundial de Clubes y marcó ocho tantos en 1.471 minutos con el primer equipo en la temporada 2025-26, bajo la dirección de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Esa eficacia explica por qué Mourinho valora ahora su potencial.

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  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El amistoso contra Austria es una oportunidad.

    El ‘16’ liderará la delantera blanca en el amistoso contra la Fiorentina el 1 de agosto en Klagenfurt (Austria), mientras Mbappé sigue de vacaciones y Endrick no participará.

    Tendrá cinco amistosos para convencer a Mourinho y quedarse en la primera plantilla.