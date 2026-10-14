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Jose Mourinho bloquea el traspaso de Endrick: el técnico del Real Madrid asesta un duro golpe a las esperanzas del AC Milan de ficharlo
El Milan sufre un revés en el mercado de fichajes
El Milan ha sufrido un duro revés en su intento de fichar al adolescente brasileño Endrick de cara al próximo mercado de fichajes de enero. Mourinho ha intervenido personalmente para impedir cualquier posible salida como cedido del prometedor delantero y ha cerrado de forma tajante la puerta a un cambio de equipo en invierno.
El gigante italiano esperaba aprovechar que Endrick ha jugado pocos minutos recientemente para cerrar un acuerdo a mitad de temporada. El Milan veía al talentoso atacante como un candidato ideal para reforzar su plantilla. Sin embargo, Mourinho ha frustrado de forma contundente sus ambiciosos planes de fichaje. El entrenador está decidido a mantener a la joven estrella en su plantilla durante el resto de la temporada.
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Mourinho explica la ausencia de Endrick
La progresión inmediata de Endrick se vio interrumpida por una inoportuna lesión de pretemporada que le mantuvo apartado durante más de un mes. Este contratiempo físico limitó considerablemente sus oportunidades de destacar en el inicio de la temporada.
En declaraciones a TNT Sports Brasil, Mourinho explicó con claridad y sinceridad por qué el atacante ha pasado los últimos partidos en el banquillo. El entrenador detalló una situación táctica concreta que impidió que el delantero entrara como suplente.
«Es cierto que no le he dado una oportunidad real después de su recuperación, pero contra el Villarreal estaba a punto de entrar», reveló Mourinho. «Entonces marcamos un gol y, en inferioridad numérica, es normal que el entrenador considere otras opciones».
Retener al talento brasileño
Pese a la feroz competencia por los puestos de ataque, Mourinho sigue plenamente convencido de la calidad de élite de Endrick y de su potencial a largo plazo. El reputado técnico portugués no está dispuesto a autorizar una salida temporal del club para satisfacer al AC Milan.
El equipo de la Serie A había identificado al joven delantero como el refuerzo ideal para enero con el que aumentar su capacidad ofensiva. Consideraba que una cesión de corta duración beneficiaría a todas las partes al garantizarle minutos en el primer equipo. Sin embargo, los dirigentes del club de San Siro tendrán ahora que buscar otros objetivos para reforzar su delantera.
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El éxito en el horizonte
Endrick debe tener ahora mucha paciencia y seguir luchando con ahínco por un puesto en el once titular de Mourinho. El entrenador ha dejado muy claro que al joven acabará llegándole su gran momento para brillar.
«No creo que Endrick necesite salir cedido y creo que puede tener mucho éxito aquí», concluyó Mourinho.
La joven promesa brasileña espera tener mucho más protagonismo en las próximas semanas. El apretado calendario invernal ofrecerá inevitablemente más oportunidades para rotar la plantilla en todas las competiciones.
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