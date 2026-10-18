Vinicius atraviesa un periodo turbulento en la capital española. El extremo brasileño cumple actualmente una sanción de cuatro partidos en LaLiga tras ver la roja directa ante el Villarreal. Las tensiones volvieron a aflorar entre semana, cuando fue sustituido antes de tiempo durante la emocionante victoria del Madrid por 4-3 tras remontar ante la Roma.

Pese a ser decisivo en las conquistas de la Champions League del Real Madrid en 2022 y 2024, el jugador de 26 años ha sufrido un notable bajón de forma. Esto ha llevado a que sectores de la afición del Bernabéu lo piten.

La situación en el Madrid cambió tras la sonada llegada de Kylian Mbappe procedente del Paris Saint-Germain en 2024. El Arsenal fue relacionado insistentemente con Vinicius durante el verano, antes de que el atacante firmara una importante ampliación de contrato que lo mantiene en Madrid hasta 2032.



