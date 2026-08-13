José Mourinho advierte a las estrellas del Real Madrid de que «el verdadero trabajo» empieza la próxima semana tras la victoria ante el Deportivo

El Madrid continuó su preparación para la próxima campaña con una trabajada victoria por 1-0 sobre el Deportivo La Coruna en Riazor. El resultado aseguró que el Real Madrid conquistara el Trofeo Teresa Herrera por décima vez en la ilustre historia del club, en lo que fue su primera aparición en el tradicional torneo desde 2013. Brahim Diaz marcó la diferencia al culminar una rápida jugada justo antes del descanso para mantener la racha de imbatibilidad del equipo durante el calendario estival.

En declaraciones a Real Madrid TV, Mourinho destacó la importancia de afrontar el amistoso con respeto por la historia del rival. «Fue un partido serio contra un equipo que regresa a La Liga, este trofeo tiene una larga tradición, así que lo dieron todo y nos obligaron a jugar en serio», explicó el entrenador.