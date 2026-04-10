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Jornada de la Liga de Élite: duelo cumbre entre Al-Ittihad y Neom, mientras Al-Qadsia busca recuperar su sueño

FEATURES
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 vs Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Hazem U21 vs Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Al Fayha U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Arabia Saudita

Los aficionados disfrutarán de emocionantes partidos en la fase de play-off de la Liga Saudí Sub-21.

Comienza la fase de clasificación para los cuartos de final de la Liga de Élite (Liga Saudí Sub-21).

Los ocho equipos que finalizaron del quinto al duodécimo lugar se enfrentarán en cuatro duelos a ida y vuelta para definir los cuatro clasificados a cuartos de final.

  • Partidos de los cuartos de final

    La fase de play-off arranca el domingo 12 de abril: Al-Qadisiyah visita a Al-Fayha en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majma’ah y Al-Wehda recibe a Al-Fateh en el estadio de la Ciudad Deportiva del Rey Abdulaziz de La Meca.

    Al día siguiente, el Al-Ittihad visitará al Neom en el estadio de la Ciudad Deportiva del Rey Khalid, en Tabuk, y el Al-Hazm recibirá al Al-Akhdoud en su estadio de Al-Ras.

    La vuelta se jugará el domingo 19: Al-Fateh vs. Al-Wehda en Al-Ahsa y Al-Ittihad vs. Neom en Yeda.

    El lunes 20 de abril se cerrará la eliminatoria: Al-Qadisiyah vs. Al-Fayha en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Al-Khobar, y Al-Akhdoud vs. Al-Hazm en el estadio Príncipe Hazloul bin Abdulaziz de Najran.

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  • Al-Qadsia... para recuperar el sueño robado

    stc tv JawwyGetty/Goal

    El Al-Qadsia llega con la moral baja tras fallar en su pase a cuartos, al perder 1-3 contra el Al-Ahli en la última jornada.

    El conjunto del este no mantuvo su ventaja ante el «Al-Raqi» y encajó su primer tropiezo en la Liga de Élite tras cinco triunfos seguidos.

    Tras esa caída, el Al-Qadsia bajó al quinto lugar y cedió el cuarto al Al-Taawoun, que avanzó a cuartos.

    Ahora visita al duodécimo, Al-Fayha, último equipo con boleto a los play-offs, y la eliminatoria se antoja complicada.

    A esto se suma el buen momento de Al-Fayha, que ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos, con un empate y una derrota.

    Destacan sus delanteros Muath Al-Habib, quinto máximo goleador de la Liga de Élite con 10 tantos, y Ammar Al-Khaibari.

    Además, el choque reedita el duelo de la fase de liga, disputado en noviembre en el estadio Al-Safa, que terminó 2-2.

  • La victoria... Ser subcampeón no basta

    Al-Fateh, segundo equipo más sólido de la Liga de Élite en defensa y ataque, jugará los cuartos de final contra Al-Wehda.

    Tiene la segunda mejor ataque, con 42 goles (empatado con Al-Nasr y a cuatro del Al-Hilal), y la segunda mejor defensa, con 21 tantos recibidos (solo dos más que el «Al-Alamy»).

    Pese a ello, acabó sexto con 35 puntos (10 victorias, 5 empates y 5 derrotas), a solo dos del cuarto, Al-Taawoun.

    A pesar de su última victoria 6-0 sobre el Riyadh, el Al-Fateh no se clasificó directo a cuartos, pues no ganó en los cuatro partidos previos: empató con Al-Nassr y Al-Ahli, y perdió con Al-Adalah y Al-Arabi.

    Por su parte, Al-Wehda vive un buen momento: suma cuatro partidos sin perder (dos empates ante Al-Adalah y Al-Riyadh, y dos victorias sobre Al-Ahli y Al-Arabi).

    Gracias a ello, el equipo ocupó el undécimo lugar con 30 puntos (8 victorias, 6 empates y 6 derrotas) y se clasificó para esta repesca.

    Es su primer duelo en la actual Liga de Élite de fútbol aéreo, pues no se vieron en la fase de liga.

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  • Al-Ittihad y Neom... La final del play-off

    stc tv JawwyGetty/Goal

    En la eliminatoria de clasificación para cuartos de final se medirán Al-Ittihad y Neom. La ida será en Tabuk y la vuelta en Yeda.

    El Al-Ittihad llega enrachado tras ganar 7-1 a Al-Bukairiya y 4-1 a Al-Shabab, con solo una derrota ante Al-Khaleej (2-3) en los últimos tres partidos.

    El “Al-Amid” acabó séptimo con 34 puntos (10 victorias, 4 empates y 6 derrotas).

    Su gran baza es Ammar Al-Ghamdi, tercero en la lista de goleadores del torneo con 12 tantos.

    Neom, por su parte, sumó dos triunfos en sus últimos cuatro encuentros de la Liga Saudí Sub-21: 1-0 a Al-Khaleej y 2-0 a Al-Shabab, con una derrota ante Al-Raed (1-2) y un empate 1-1 con Al-Bukairiya en la última jornada.

    Neom acabó décimo con 32 puntos (10 victorias, 2 empates y 8 derrotas).

    Será su primer duelo en la presente Liga de Élite, pues no se midieron en la fase regular.

  • Al-Akhdoud y Al-Huzm... El partido decisivo

    El partido que cerrará la fase de play-off enfrentará a Al-Akhdoud y Al-Hazm, los dos equipos más igualados en la clasificación.

    Al-Akhdoud acabó octavo con 34 puntos (10 victorias, 4 empates y 6 derrotas).

    Solo lo supera por un punto: Al-Hazm acabó noveno con 33 puntos, producto de 10 triunfos, 3 empates y 7 derrotas.

    Las cifras favorecen a Al-Hazm, que cerró la fase de liga con dos victorias consecutivas ante Damak y Al-Najma (3-2) y un empate sin goles frente a Al-Hilal.

    En cambio, Al-Akhdoud no ganó en las últimas 6 jornadas, no marcó goles y perdió con Al-Fateh (0-5), Al-Hilal (0-4), Al-Taawoun (0-2) y Damak (0-3), además de empatar sin goles ante Al-Jabalain y Al-Najma.

    Es su primer duelo en la presente Liga Aérea de Élite.

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  • Cifras de la fase de liga

    En la fase de liga se jugaron 240 partidos: 191 victorias y 49 empates.

    Se marcaron 711 goles, una media de casi tres por encuentro.

    El Al-Hilal lideró la fase de liga con 46 goles, cuatro más que Al-Nassr y Al-Fateh.

    Al-Nassr tuvo la defensa más sólida, con 19 goles encajados (promedio de 0,8 por partido), dos menos que Al-Fateh.

    Además, Al-Nasr tiene la mejor diferencia de goles (+23), uno más que Al-Hilal.

    Al-Ittifaq sumó 13 victorias, una más que Al-Taawoun, y solo empató un partido, al igual que Al-Arabi y Al-Jabalain.

    Al-Hilal, con solo dos derrotas, fue el menos vencido, dos menos que Al-Nasr, que perdió cuatro.

    Basem Al-Arini, delantero del Al-Taawoun, lidera la clasificación de goleadores de la Liga Aérea de Élite con 18 tantos, tres más que Jalal Al-Salem, del Al-Ittifaq.

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