Jornada de la Liga de Élite: Al-Ittihad vs. Neom. Al-Qadsia busca recuperar su sueño

Al-Fateh, segundo equipo más sólido de la Liga de Élite en defensa y ataque, jugará los cuartos de final contra Al-Wehda.
Su ataque, con 42 goles, es el segundo más productivo (empatado con Al-Nasr y a cuatro tantos del Al-Hilal), y su defensa, con 21 tantos recibidos, también es la segunda menos batida, a solo dos del «Al-Alamy».
Pese a ello, acabó sexto con 35 puntos (10 victorias, 5 empates y 5 derrotas), a solo dos del cuarto, Al-Taawoun.
A pesar de su última victoria 6-0 sobre el Riyadh, el Al-Fateh no se clasificó directo a cuartos, pues no ganó en los cuatro partidos previos: empató con Al-Nassr y Al-Ahli, y perdió con Al-Adalah y Al-Arabi.
Por su parte, Al-Wehda vive un buen momento: suma cuatro partidos sin perder (dos empates ante Al-Adalah y Al-Riyadh, y dos victorias sobre Al-Ahli y Al-Arabi).
Gracias a ello, el conjunto de Riad acabó undécimo con 30 puntos (8 victorias, 6 empates y 6 derrotas).
Es su primer duelo en la presente Liga de Élite de fútbol aéreo, pues no se vieron en la fase de liga.