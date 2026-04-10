Jornada de la Liga de Élite: Al-Ittihad vs. Neom. Al-Qadsia busca recuperar su sueño

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El Al-Qadsia llega con la moral baja tras perder 1-3 contra el Al-Ahli en la última jornada y fallar en su pase a cuartos.

El conjunto del este no mantuvo su ventaja ante el «Al-Raqi» y encajó su primer tropiezo en la Liga de Élite tras cinco triunfos seguidos.

Tras ese tropiezo, el Al-Qadsia cayó al quinto puesto y cedió el cuarto al Al-Taawoun, que avanzó a cuartos.

Ahora visita al duodécimo, Al-Fayha, último equipo en zona de play-off, y la eliminatoria se presenta complicada.

Además, el bajo ánimo de los jugadores del Al-Qadisiyah se enfrenta al buen momento del Al-Fayha, que ha sumado cuatro victorias en los últimos seis partidos, con un empate y una derrota.

Destacan sus delanteros Muaz Al-Habib, quinto máximo goleador de la Liga de Élite con 10 tantos, y Ammar Al-Khaibari.

Además, el choque anterior en la fase de liga, disputado en noviembre en el estadio de Al-Safa, terminó 2-2.