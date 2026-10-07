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Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, resta importancia a la declaración de Cristiano Ronaldo con una respuesta tajante
Jesús se centra en la selección nacional
Jesus ha ofrecido una respuesta breve y pragmática alas explosivas acusaciones lanzadas contra él por Ronaldo. Hablando con los periodistas cuando salía de su casa el miércoles por la mañana, el veterano entrenador dejó claro que no tiene intención de enredarse en una guerra dialéctica pública con el legendario delantero. La tensión entre ambos ha alcanzado un punto de ebullición después de que Ronaldo diera el paso sin precedentes de abandonar la concentración a mitad de sus actuales compromisos internacionales.
Cuando le preguntaron por su opinión sobre el comunicado detallado publicado por el cinco veces ganador del Balón de Oro, Jesus optó por no mostrar sus cartas. "He leído el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección", declaró Jesus, tal y como recoge A Bola.
- AFP
Ronaldo rompe su silencio sobre su salida del campamento
El drama comenzó cuando Ronaldo ofreció una larga explicación sobre su decisión de abandonar la concentración de Portugal. En el mensaje, el capitán admitió que su salida era un asunto grave y reconoció que su condición de líder implicaba que debía afrontar un castigo importante. Sin embargo, también utilizó ese canal para lanzar un ataque directo contra Jesus, acusando al seleccionador de faltar a su palabra en dos ocasiones distintas durante la actual ventana.
La principal queja de Ronaldo se remonta a un partido contra Noruega, en el que presuntamente le dijeron que jugaría unos 30 minutos, pero se quedó sin participar pese a haber calentado. Además, el delantero afirmó que Jesus no siguió un guion acordado durante una rueda de prensa posterior, antes de un enfrentamiento con Dinamarca. Según el capitán, el seleccionador había solicitado y validado un documento para guiar su interacción con los medios, pero finalmente lo ignoró.
Fricción interna y presión externa
Al parecer, la fricción entre ambos se ha ido gestando desde hace tiempo, con la implicación de figuras clave del círculo más cercano del jugador y de representantes del club. Ronaldo mencionó que las directrices para la rueda de prensa se trataron en una reunión en la que participaron el director deportivo de Al-Nassr, Simao Coutinho, y Tiago Craveiro, asesor estratégico de la marca personal del jugador. Estos detalles dibujan el retrato de una relación rota en la que la confianza entre el entrenador y su jugador más veterano se ha evaporado por completo. A pesar de la disculpa incluida en el comunicado, las acusaciones de deshonestidad han situado a Jesus bajo un intenso escrutinio por parte de la opinión pública y los medios portugueses
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Posibles sanciones para el capitán
Mientras Brasil continúa con su preparación en la sede de la federación, la cuestión de una sanción disciplinaria se cierne sobre todo el entorno. El propio Ronaldo señaló que su salida debería considerarse un factor agravante en cualquier castigo, y algunos informes sugieren que podría enfrentarse a una sanción de hasta seis meses por sus actos. La Federación Portuguesa de Fútbol debe decidir ahora cómo gestionar a su mayor icono mientras respalda a un seleccionador que ha sido acusado públicamente de mentir.
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