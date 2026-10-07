Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, resta importancia a la declaración de Cristiano Ronaldo con una respuesta tajante

Jesus ha ofrecido una respuesta breve y pragmática alas explosivas acusaciones lanzadas contra él por Ronaldo. Hablando con los periodistas cuando salía de su casa el miércoles por la mañana, el veterano entrenador dejó claro que no tiene intención de enredarse en una guerra dialéctica pública con el legendario delantero. La tensión entre ambos ha alcanzado un punto de ebullición después de que Ronaldo diera el paso sin precedentes de abandonar la concentración a mitad de sus actuales compromisos internacionales.

Cuando le preguntaron por su opinión sobre el comunicado detallado publicado por el cinco veces ganador del Balón de Oro, Jesus optó por no mostrar sus cartas. "He leído el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección", declaró Jesus, tal y como recoge A Bola.