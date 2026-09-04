El director deportivo del Ajax, Jordi Cruyff, habló con ESPN NL para repasar un exigente mercado de fichajes en el que el club de Ámsterdam incorporó talento internacional de élite. Fichajes de alto perfil como Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat y Julian Brandt optaron por unirse al proyecto de reconstrucción del club.

Cruyff subrayó que el Ajax mantiene un enorme prestigio a nivel global, lo que facilita convencer a figuras veteranas que buscan éxito inmediato.

"Cuando mencionas el nombre Ajax, puedes ver en sus ojos que están muy interesados", dijo Cruyff. "Tenemos que volver a lo más alto. Los jugadores veteranos quieren competir y rendir a su mejor nivel ahora mismo".



