En el minuto 36, Oriente Medio abrió el marcador con un disparo desde la derecha de Al-Rashdan que superó a Zidane en el primer palo. La reacción argelina llega con uncórner deMahrez que Benbouali cabecea a la red tras la indecisión del portero. El premio a la insistencia llega en el 82’, cuando otra acción a balón parado acaba en el área pequeña y Amine Gouiri, ex del Marsella, marca el 2-1 que da la victoria a los Zorros del Desierto.