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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Jordania estuvo a punto de sorprender, pero quedó fuera del Mundial: Argelia remontó 2-1 con gol de Gouiri y aún puede avanzar a dieciseisavos

Jordania vs Algeria
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Jordania
Algeria

Con un gol de desventaja al final de la primera parte, la selección de Petkovic resolvió el partido en los últimos minutos. Ahora se juega todo contra Austria.

Jordania estuvo a punto de sumar sus primeros puntos en el Mundial, pero Argelia, gracias a los goles en la segunda parte de Benbouali (asistencia de Mahrez) y de Gouiri, remontó y ganó 2-1. Así, se mantiene en la lucha por los octavos de final tras perder ante Argentina en su debut.

  • LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO J

    Para quedar segundos, debemos vencer a Austria —con la que ahora sumamos 3 puntos en el grupo J— el domingo 28 de junio. Argentina, ya clasificada tras vencer 2-0 al equipo de Rangnick, se garantiza el primer puesto por diferencia de goles. Jordania es la cuarta eliminada, después de Haití, Túnez y Turquía.

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  • LA CRÓNICA

    En el minuto 36, Oriente Medio abrió el marcador con un disparo desde la derecha de Al-Rashdan que superó a Zidane en el primer palo. La reacción argelina llega con uncórner deMahrez que Benbouali cabecea a la red tras la indecisión del portero. El premio a la insistencia llega en el 82’, cuando otra acción a balón parado acaba en el área pequeña y Amine Gouiri, ex del Marsella, marca el 2-1 que da la victoria a los Zorros del Desierto.

  • EL MARCADOR

    JORDANIA 1-2 ARGELIA


    Goles: 36' Al-Rashdan (J), 69' Benbouali (A), 82' Gouiri (A).


    JORDANIA (4-3-3): Abulaila; Nasib, Alarab, Abudahab (90+1' Obaid), Haddad; Al Rawabdeh, Abu Taha (84' Abuhasheesh), Al Rashdan; Olwan (90+1' Abuzraiq), Al Tamari (84' Azaizeh), Al Mardi (76' Fakhoury). Seleccionador: Sellami.

    ARGELIA (4-4-2): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (85' Hadjam); Zerrouki (46' Bentaleb), Chaibi, Boudaoui (46' Benbouali), Maza; Mahrez (76' Hadj Moussa), Gouiri (86' Belaid). Seleccionador: Petkovic.


    Árbitro: Vincic.


    AMONESTADOS: Zerrouki (A), Abu Dahab (G)

    EXPULSADOS:

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