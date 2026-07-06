Jordan Henderson se perderá el resto del Mundial por una extraña lesión en la muñeca que requiere cirugía

La victoria 3-2 de los Tres Leones sobre México debía ser una noche de júbilo, pero para Henderson terminó en agonía. El centrocampista del Brentford, que no llegó a jugar, se lesionó gravemente la muñeca al tropezar con un cartel publicitario mientras iba a celebrar el triunfo con los aficionados. The Athletic informa de que necesita cirugía, aunque aún se desconoce cuándo se operará y cuánto tiempo estará de baja.

El personal médico acudió de inmediato y se le vio recibiendo oxígeno antes de ser trasladado en camilla aun hospital de Ciudad de México. Mientras tanto, el resto de la plantilla regresó a Kansas City para preparar el próximo partido contra Noruega.