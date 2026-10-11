Henderson ha contado cómo fueron las divertidas negociaciones que tuvieron lugar sobre el césped antes de su espectacular gol de falta contra el Bournemouth. Pese a tener junto al balón a especialistas más jóvenes y de renombre como Cole Palmer y Morgan Rogers, el experimentado centrocampista logró imponerse para lanzar la falta. Henderson reveló que la decisión se basó en horas de práctica en Cobham junto a Austin MacPhee, entrenador de jugadas a balón parado del Chelsea.

Tras el partido, Henderson explicó la confianza que el cuerpo técnico había depositado en él. «Algunos de los chicos y Austin confían un poco en mí, así que, cuando yo también tengo confianza, puedo dar un paso al frente y lanzarla. Pero, para ser sincero, llevábamos una o dos semanas trabajándolo en los entrenamientos y me estaba saliendo con bastante regularidad. Austin dijo: “No le demos más vueltas, vamos a hacerlo así”. A Morgs no le hizo mucha gracia, pero cuando llegamos allí dijo: “Venga, hazlo tú”. Cole dijo: “¡¿En qué esquina vamos a celebrarlo cuando marques?!”. Así que dije que querían la derecha y, por suerte, la metí», reveló Henderson.