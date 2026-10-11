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Jordan Henderson revela cómo convenció a Cole Palmer y Morgan Rogers para que le cedieran los lanzamientos de falta del Chelsea
El secreto detrás del cambio en las jugadas a balón parado
Henderson ha contado cómo fueron las divertidas negociaciones que tuvieron lugar sobre el césped antes de su espectacular gol de falta contra el Bournemouth. Pese a tener junto al balón a especialistas más jóvenes y de renombre como Cole Palmer y Morgan Rogers, el experimentado centrocampista logró imponerse para lanzar la falta. Henderson reveló que la decisión se basó en horas de práctica en Cobham junto a Austin MacPhee, entrenador de jugadas a balón parado del Chelsea.
Tras el partido, Henderson explicó la confianza que el cuerpo técnico había depositado en él. «Algunos de los chicos y Austin confían un poco en mí, así que, cuando yo también tengo confianza, puedo dar un paso al frente y lanzarla. Pero, para ser sincero, llevábamos una o dos semanas trabajándolo en los entrenamientos y me estaba saliendo con bastante regularidad. Austin dijo: “No le demos más vueltas, vamos a hacerlo así”. A Morgs no le hizo mucha gracia, pero cuando llegamos allí dijo: “Venga, hazlo tú”. Cole dijo: “¡¿En qué esquina vamos a celebrarlo cuando marques?!”. Así que dije que querían la derecha y, por suerte, la metí», reveló Henderson.
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Un debut soñado en Stamford Bridge
Fue una tarde especial para Henderson, que disputaba su esperado primer partido en casa con el Chelsea. Tras sufrir las consecuencias de una lesión que se produjo durante el verano, el excapitán del Liverpool tenía ganas de dejar huella ante la afición del Chelsea. No tardó en hacerlo: marcó en los dos primeros minutos y más tarde dio una asistencia clave a Morgan Rogers en el arrollador inicio del equipo de Xabi Alonso.
«Fue un buen día. Era mi primer partido en casa, así que era un día importante para mí. Estaba encantado de jugar aquí. Ha pasado tiempo desde mi lesión en verano, así que fue bonito estar por primera vez en Stamford Bridge y jugar. Hicimos un buen partido y logramos un buen resultado, que es lo más importante», añadió el centrocampista.
La solidez defensiva sienta las bases
Aunque los cinco goles acapararon los titulares, Henderson se apresuró a destacar la importancia del trabajo del Chelsea sin balón. Elogió la concentración defensiva de toda la plantilla y señaló que la solidez atrás permitió brillar a los jugadores creativos. El Chelsea mantuvo la disciplina en las transiciones e impidió que el Bournemouth volviera a meterse en el partido tras el arreón inicial.
«Hoy me pareció que la concentración fue muy buena durante la mayor parte del partido. Cuando haces eso, al final obtienes tu recompensa. Son jugadores fantásticos, con un talento enorme, por supuesto. Lo que más me satisfizo hoy fue el trabajo que hicimos y la actitud defensiva sin balón. Eso ayuda al equipo y nos hace crecer; nos da una base cuando defendemos como equipo», explicó.
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El trío de ataque se gana los elogios de un veterano
El tridente ofensivo formado por Rogers, Palmer y Joao Pedro sigue siendo una de las propuestas más ilusionantes de la Premier League esta temporada. Henderson elogió su eficacia de cara a portería, pero insistió en que lo que realmente los distingue es su capacidad de trabajo. Al presionar a los defensas y recuperar el balón en zonas altas del campo, facilitaron la labor del centro del campo y la defensa.
«Cuando recuperamos el balón, son muy buenos en las transiciones. Pueden destrozar a cualquier equipo con su habilidad, velocidad y potencia, y son muy eficaces de cara a portería. Sé que todo el mundo hablará de los goles y que eso es lo que todos quieren ver, por supuesto, pero creo que hoy trabajaron muchísimo para el equipo y eso es lo que más me ha impresionado», concluyó Henderson.
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