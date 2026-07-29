AFP
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Jordan Henderson rescinde su contrato con el Brentford antes de fichar gratis por el Chelsea
Inminente movimiento espectacular del Chelsea
El Brentford ha confirmado que Henderson ha dejado el club después de que se alcanzara un acuerdo mutuo para rescindir su contrato a mitad de su acuerdo original de dos años. La rescisión de su contrato llega en medio de informaciones que apuntan a que se está preparando un acuerdo para que Henderson se una al Chelsea. El Chelsea busca activamente aportar liderazgo contrastado a una plantilla que ha tenido problemas con su perfil juvenil durante los dos últimos años.
El experto en fichajes Fabrizio Romano emitió un comunicado en redes sociales en el que confirmó que Henderson se unirá al Chelsea con un contrato de dos años. Escribió en X: "ÚLTIMA HORA: ¡Jordan Henderson al Chelsea, allá vamos! El excapitán del Liverpool ha acordado un contrato de dos años con el Chelsea y firmará hasta junio de 2028 esta semana. Henderson dejó el Brentford y el Chelsea le dará ahora la bienvenida como su próximo fichaje".
- Getty Images Sport
Reflexiones sobre el camino con el Brentford
Durante su única campaña en el Brentford, Henderson sumó 34 apariciones en todas las competiciones, lo que demostró que aún conservaba la capacidad física para competir en la máxima categoría del fútbol inglés pese a su avanzada edad.
Al reflexionar sobre su etapa en el club, Henderson expresó una profunda gratitud por la oportunidad que se le brindó tras su paso por la Eredivisie con el Ajax. «Dejo el Brentford con mucha gratitud por la oportunidad que me dio el club, y por el apoyo y el cuidado que nos mostraron a mí y a mi familia desde el primer día», dijo Henderson. «Volver a la Premier League era realmente importante para mí, y el Brentford me dio esa oportunidad. Siempre estaré agradecido por ello. Espero haber podido poner mi granito de arena para ayudar al equipo durante un periodo importante para el club. Logramos mucho juntos la temporada pasada, y es algo de lo que todos los implicados deberían estar orgullosos.
«El Brentford es un club de fútbol especial. Es ambicioso, progresista y está lleno de buena gente. Desde los propietarios y la dirección hasta el cuerpo técnico, los jugadores y todos los que trabajan entre bastidores, ha sido un privilegio formar parte de ello».
Agradecimiento a los aficionados del Brentford
Henderson se marcha con buenos recuerdos, destacando especialmente su conexión con la afición del Brentford, que le acogió pese a su larga vinculación con el Liverpool.
«Sobre todo, me gustaría dar las gracias a los aficionados. Su apoyo nunca cambió, y la conexión que tienen con el club es clara. Se preocupan profundamente por el Brentford y apoyan al equipo de la manera correcta en cada paso del camino», dijo.
«Por último, gracias a Matt, Phil, Lee y Keith, a cada miembro del cuerpo técnico y a todos mis compañeros de equipo. Ha sido un placer trabajar a vuestro lado, y recordaré mi etapa en el Brentford con mucho orgullo y grandes recuerdos».
- Getty
El «momento adecuado» para seguir adelante
El fichaje de Henderson por el Brentford fue fundamental para asegurar su plaza en la selección inglesa de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026. Sus actuaciones en los primeros meses de la temporada, incluido un destacado mes de septiembre en el que fue nombrado Jugador del Mes tras dar asistencias contra el Manchester United y el Chelsea, le mantuvieron plenamente en el radar internacional. Durante el torneo en Norteamérica, Henderson hizo historia al convertirse en el primer jugador de la selección masculina de Inglaterra en participar en siete grandes torneos.
El entrenador Keith Andrews elogió la influencia del centrocampista durante un periodo de transición importante para el Brentford. «Tras la marcha de nuestro capitán Christian Norgaard al Arsenal, y con Vitaly Janelt sin estar lo suficientemente en forma como para empezar la temporada, Jordan fue un fichaje realmente importante para nosotros porque aportó experiencia del máximo nivel», explicó Andrews. «Teniendo en cuenta las ambiciones de Jordan y la situación actual de nuestra plantilla, ambos sentimos que era el momento adecuado para que Jordan continuara su carrera en otro lugar. Ha sido un placer trabajar con Jordan y le deseo sinceramente todo el éxito del mundo».
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