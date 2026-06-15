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Jordan Henderson admite que le cuesta aceptar las críticas a Jude Bellingham, a quien considera una estrella «especial» del Real Madrid y el «factor X» de Inglaterra en el Mundial 2026
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En defensa de la estrella «especial» del Real Madrid
Bellingham suele estar en el ojo del huracán por su actitud en el campo, pero Henderson, otro líder clave de Inglaterra bajo Tuchel, asegura que la imagen pública del joven de 22 años no refleja la realidad. El mediocampista del Brentford afirma que el ex del Borussia Dortmund es el motor del éxito inglés.
«No tengo palabras para elogiarlo», afirmó Henderson. «Leen mucho en los medios y a veces me cuesta, porque sé lo importante que es para el equipo y lo buen compañero que es fuera del campo. Lo que nos aporta es especial. Es nuestro factor X».
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Experiencia en partidos importantes e influencia en el vestuario
Inglaterra se prepara para su primer partido del Grupo L contra Croacia el miércoles. Se espera que Bellingham sea titular como ‘10’, pese a la competencia de Morgan Rogers, del Aston Villa. Con solo 22 años, será su cuarto gran torneo, una experiencia que, según Henderson, resultará vital para el equipo de Tuchel en Estados Unidos, México y Canadá.
«Ha vivido grandes momentos en su carrera, es un jugador para los partidos importantes», añadió Henderson. «Tiene experiencia en torneos, así que es muy importante para nosotros. Si preguntas a cualquier compañero, te dirá lo buen equipo que es y lo bien que entrena. Gran parte de lo que dicen los medios no es cierto, pero nosotros sabemos lo que vale y cuánto le apreciamos, y eso es lo importante».
El puente entre generaciones
La convocatoria de Henderson, a sus 35 años, para la selección inglesa en la Copa del Mundo ha generado críticas. Sin embargo, Bellingham respondió defendiendo el papel del veterano. La estrella del Real Madrid afirmó que los detractores «no tienen ni idea de lo que están hablando» y lo describió como el «pegamento» del grupo. Henderson, por su parte, destaca la química creada durante la concentración en Florida, donde vio a Bellingham mentorizar a jóvenes como Rio Ngumoha.
«Es importante que la cultura y el ambiente fuera del campo sean buenos, pero no depende de una sola persona», explicó Henderson. «Depende de todos. Todos tenemos un papel y eso ha sido clave, sobre todo en este torneo: ser muy buenos compañeros, ya sea jugando, entrando desde el banquillo o no jugando».
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Crear una cultura ganadora bajo Tuchel
Los Tres Leones llegan al torneo como favoritos y, para Henderson, el ambiente en la concentración es el mejor en años. La llegada de Tuchel como seleccionador ha unido aún más al grupo durante los intensos preparativos.
«Se trata de crear ese ambiente y esa cultura para seguir impulsándonos unos a otros y apoyándonos en los momentos adecuados», dijo Henderson. «Siento que lo hemos hecho muy bien desde que llegó el entrenador. Ha crecido y se ha fortalecido. Estoy muy contento con nuestra situación actual, sobre todo tras la concentración previa. Los chicos han estado excelentes en las últimas dos semanas y estamos deseando empezar».