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Jonathan Tah rompe su silencio sobre la dolorosa derrota de Alemania en la Copa del Mundo tras la pena máxima, después de que el defensa se adelantara para lanzar el penalti decisivo mientras sus compañeros se echaban atrás
La pesadilla en Nueva Jersey
Tah admitió que el penalti fallado ante Paraguay le ha rondado la cabeza «miles de veces». El defensa de 30 años, sexto en lanzar, falló por encima del larguero, y el acierto posterior de José Canale dio a Paraguay la victoria 4-3 en los penaltis tras el 1-1 en la prórroga.
A través de las redes sociales, el jugador del Bayern de Múnich reconoció el impacto emocional de la derrota. «El penalti fallado ya se me ha pasado por la cabeza miles de veces e intentas, de alguna manera, dirigirlo hacia la portería en tus pensamientos», escribió Tah en su Instagram. «Pero la realidad es que el balón no entró. Y eso duele. Estoy increíblemente decepcionado y triste por haber quedado fuera del torneo. Para ser sincero, todavía no me he dado cuenta del todo».
- AFP
Valentía ante la falta de voluntarios
Aunque el fallo acaparará los titulares, se informa de una falta de liderazgo alemán en la tanda de penaltis. Según BILD, mientras otras estrellas veteranas dudaban en lanzar el sexto penalti, Tah —sin experiencia previa— se ofreció voluntario.
Esta falta de urgencia fue criticada por el legendario portero Oliver Kahn, quien señaló que «un equipo de primer nivel no busca voluntarios» en momentos así. A pesar del resultado, Tah insistió en que no se escondería y afirmó: «¡La volvería a lanzar! Con plena convicción y confianza para marcar por Alemania. Esta vez no ha salido bien, pero eso no me impedirá volver a intentarlo. ¡El equipo sigue adelante y yo también, pase lo que pase!».
La polémica en torno al VAR se suma a la frustración alemana
Una polémica decisión en la prórroga privó a Alemania de la victoria y llevó el partido a los penaltis. Tah creyó dar la victoria con un gol en el último suspiro, pero los árbitros lo anularon por una supuesta falta de Waldemar Anton al portero. Nagelsmann, furioso desde la banda, tildó la decisión de «escándalo» y afirmó que el contacto fue mínimo y que le robaron un gol legítimo antes de la lotería de los penaltis.
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Llegan numerosas muestras de apoyo para la estrella del Bayern
A pesar de las críticas al rendimiento del equipo, Tah ha recibido el respaldo de la comunidad deportiva. La estrella de la NBA Dennis Schröder, sus excompañeros Granit Xhaka y el exinternacional alemán Cacau le enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales.
Su club, el Bayern de Múnich, también lo respaldó: «Decir que estamos orgullosos es quedarse corto». Tras la eliminación en dieciseisavos, la disposición de Tah a asumir la responsabilidad indica que sigue siendo clave en los planes de la DFB.