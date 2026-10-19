Mientras el Bayern de Múnich se prepara para otra noche europea de máxima exigencia en el Allianz Arena, Tah ha quedado en el centro de atención, en concreto por su relación con uno de sus principales rivales. El contundente defensa central se enfrentará al Arsenal el miércoles y no tardó en señalar a su compatriota Havertz como una gran amenaza a la que muchos observadores todavía no dan la importancia que merece.

Tras compartir vestuario durante varios años en el Bayer Leverkusen, Tah conoce bien la inteligencia táctica y la calidad técnica que el exjugador del Chelsea aporta al ataque de Mikel Arteta, aunque la opinión pública sugiera en ocasiones lo contrario.

Al hablar del singular reto de enfrentarse a un amigo cercano en un escenario de primer nivel, Tah se refirió con cariño al vínculo que mantienen desde hace una década, sin perder de vista la rivalidad. «Kai es un buen amigo mío desde hace diez años. Es una gran persona, un jugador extraordinario y, sinceramente, sigue estando infravalorado», comentó el defensa en una conversación con BuliNews.

También se extendió sobre el escaso reconocimiento que recibe el versátil atacante: «No creo que se le valore como merece. Ya hemos hablado del partido. Tengo muchas ganas de jugarlo».