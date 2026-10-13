Jonathan Tah advierte al Bayern de Múnich contra el exceso de confianza antes del duelo de Champions League ante el Viking

Consciente de que sus rivales lideran su liga nacional y mostraron mucha combatividad pese a perder 3-1 ante el Stuttgart en la primera jornada, el defensa central exigió a sus compañeros un compromiso absoluto.

Tah advirtió de los peligros que plantea el equipo local: «Sabemos que tendrán confianza. Son los campeones y lideran la clasificación. Son muy buenos a balón parado. No se esconderán, aunque jueguen contra el Bayern. También vimos ante el Stuttgart que no se limitaron a encerrarse atrás. Ese no es su estilo de juego y tampoco esperamos que lo hagan.

«Siempre es importante no subestimar nunca a un rival. Se habla mucho de favoritos, pero nosotros no hablamos así. Nos centramos en nuestro potencial y en nuestro juego. Siempre queremos hacerlo. Da igual quién sea el rival. Siempre queremos dar el 100 %».