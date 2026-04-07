Jonathan Rowe sueña con volver a la Premier League, pero el delantero del Bolonia espera llamar la atención de Thomas Tuchel para asegurarse un puesto en la selección inglesa para el Mundial

Nacido a la sombra del estadio de Wembley, la relación de Rowe con la selección nacional comenzó mucho antes de que se convirtiera en profesional. Durante su infancia, podía ver el famoso arco desde el jardín de su casa, e incluso ejerció de mascota durante un partido amistoso disputado en 2013 entre Inglaterra y Brasil.

Ahora, con Thomas Tuchel al mando y la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el jugador de 22 años está deseando dar el salto de la selección sub-21 a la absoluta a tiempo para el torneo de Norteamérica.

«Sí, quedan dos meses e intentaré llamar la atención del entrenador tanto como sea posible», declaró Rowe sobre sus ambiciones para el Mundial. Su desarrollo se ha caracterizado por centrarse en la «arrogancia en el campo», equilibrada con la humildad fuera de él.

Señaló: «El miedo a desperdiciar mis cualidades me empujó a dar siempre lo mejor de mí cada día, para no tener remordimientos cuando echara la vista atrás a mi carrera o a mi vida. Creo que eso se nota cuando juego».

Rowe ha sido clave para la selección sub-21 de Inglaterra, pero no ha vuelto a jugar con el equipo desde que ayudó a los Young Lions a conquistar el título del Campeonato de Europa en el verano de 2025.