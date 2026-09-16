El Atlético firmó una actuación dominante para sellar una contundente goleada por 4-0 al Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano. La victoria mantiene al equipo de Diego Simeone de lleno en la pelea por el título de LaLiga en este arranque de temporada y refuerza sus credenciales ante una apasionada afición local.

David abrió el marcador en el minuto 24 para marcar el tono del partido para los locales. Después, otro fichaje del verano, Lee Kang-in, dobló la ventaja a los nueve minutos de la segunda parte al definir con frialdad tras una incisiva asistencia del inspirado David.

Robin Le Normand y Alex Baena añadieron goles tardíos en los minutos 63 y 82, respectivamente, para completar la goleada. La dura derrota deja al Osasuna anclado en la 13.ª posición con solo siete puntos en sus seis primeros partidos.