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Jonathan David acalla a los escépticos con un hat-trick histórico, mientras que la lesión de Ismael Koné empaña la primera victoria de Canadá en un Mundial. Ganadores y perdedores de la contundente goleada a Catar

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Canadá vs Catar
Canadá
Catar
World Cup
J. Marsch
J. David
I. Kone

Canadá hizo historia al lograr su primera victoria en la Copa del Mundo masculina gracias al hat-trick de Jonathan David y a la presión de Jesse Marsch, aunque la grave lesión de Ismael Koné empañó la goleada en Vancouver.

VANCOUVER — La selección masculina de Canadá estrenó su cuenta en el Mundial y mostró gran confianza, pero tras la victoria 6-0 en el BC Place no hubo celebración desbordante.

En la primera parte, Jonathan David silenció a los escépticos con un doblete y Cyle Larin anotó su segundo gol en dos partidos. En la segunda, el mediocampista clave Ismael Koné sufrió una grave lesión tras una entrada por la espalda.

Assim Madibo fue expulsado por la entrada, lo que dejó a Catar con nueve hombres en el minuto 51, después de que ya se hubiera quedado con diez tras la expulsión de Homam Elamin por impedir una clara ocasión de gol en la primera parte. Koné, más aturdido que dolorido, salió en camilla, sentado y saludando a la afición, tras lo que, según se vio en el primer plano de la retransmisión, parecía ser una grave lesión en la parte inferior de la pierna.

Canadá reaccionó rápido. Nathan Saliba, que reemplazó a Koné, marcó el cuarto de tiro libre en el 64 y celebró levantando la camiseta de su compañero, lo que reanimó al público. Luego anotaron Jacob Shaffelburg y, de nuevo, David para cerrar su hat-trick.

Fue la primera victoria canadiense en un Mundial masculino. David se convirtió en el primer anfitrión en marcar un hat-trick desde 1966, y los ocho tiros a puerta en la primera parte igualaron una marca de 1994.

De cara a la última jornada, Canadá tiene ventaja en el desempate frente a Suiza, por lo que un empate le bastará para asegurarse el primer puesto y un partido en casa en la ronda de 32, con la posibilidad de disputar otro en octavos de final.

En GOAL analizamos quiénes fueron los ganadores y los perdedores en Vancouver.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Jonathan David

    Jonathan David es impredecible. Esta semana recibió muchas críticas tras su flojo partido ante Bosnia y Herzegovina, en el que fue sustituido antes del minuto 60.

    El delantero de la Juventus, que suele dejar que sus goles hablen por él, saltó al campo con energía, presionó a los defensas cataríes y ganó balones sueltos.

    A los 16 minutos, su potente volea provocó el rebote que Larin aprovechó para marcar su segundo gol del torneo. Poco después, definió con precisión tras una pared entre Tajon Buchanan y Alistair Johnston para abrir su cuenta personal en Mundiales. Más tarde, volvió a aprovechar un rebote de Larin para aumentar la ventaja.

    En los últimos instantes cerró la faena con el sexto tanto, convirtiéndose en el primer canadiense en marcar un hat-trick en un Mundial. Las celebraciones fueron moderadas tras la lesión de Koné.

    Tras las dudas sobre su capacidad en los grandes momentos, David respondió. El máximo goleador de Canadá, con 42 tantos, recuperó la confianza que todos esperaban.

    • Anuncios
  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: El centro del campo de Canadá

    La selección masculina de Canadá ganó los tres puntos, pero perdió a su mejor centrocampista: las jugadas ingeniosas de Koné con el balón fueron clave en las transiciones canadienses.

    Aunque aún no hay confirmación oficial, todo indica que Canadá podría quedarse sin él el resto del torneo y quizá más tiempo. Sin Koné, el equipo carece de un jugador capaz de hilar pases entre las defensas, romper líneas y aportar la misma confianza con el balón.

    Las lesiones ya mermaron la preparación mundialista de Canadá, así que el plan de “siguiente en la lista” no es nuevo. Vuelve Alphonso Davies y Saliba, quien marcó de tiro libre tras reemplazar a Koné, son opciones, pero ninguno aporta lo mismo.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Alistair Johnston

    Alistair Johnston jugó al límite ante Canadá; una amarilla lo podría haber dejado fuera del último partido del Grupo B contra Suiza. En vez de recular, el lateral del Celtic fue valiente y clave en las sobrecargas por banda con Buchanan, Koné y David.

    Assistió el segundo gol de Canadá y terminó con cuatro centros precisos y seis ocasiones claras creadas, todo sin recibir amarilla, lo que le mantiene disponible para el último partido de grupo, ya que las tarjetas se borran antes de octavos.

    Cuando Koné se lesionó, Johnston, uno de los más expresivos del vestuario, consoló a sus compañeros sin dejar de mirar con preocupación al jugador tendido. Es clave para el equipo y, además, mostró liderazgo en un momento difícil.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: La credibilidad de Catar en el Mundial

    Qatar luchó por llegar a un punto que ningún otro equipo había alcanzado en este Mundial. Tras quedar último en el torneo que organizó hace cuatro años, el equipo parecía poco preparado para enfrentar a los coanfitriones.

    Mantuvo garra y orden defensivo ante Suiza, incluido el gol en los últimos minutos que le dio el 1-1 y un punto en el Mundial, pero el jueves dejó pasar la ocasión.

    El seleccionador Julen Lopetegui, a pesar de su experiencia, no logró mantener la calma de su equipo.

    Probablemente quede eliminada del Grupo B y cierre la fase sin dos titulares. Si ese nivel se mantiene, podría tardar en volver a una fase final.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: MaplePress (Canadá)

    La presión agresiva de Canadá, que buscó sobrecargar las bandas, dio resultados el jueves. A los pocos minutos, Buchanan y el extremo Ali Ahmed ya habían recuperado balones y forzado pérdidas, mientras Catar se limitaba a pases largos y apenas tocó el balón.

    A lo largo del partido forzó 33 duelos y mantuvo a Qatar defendiéndose. Además, recuperó balones que parecían perdidos y los convirtió en nuevas ocasiones de ataque.

    Un esfuerzo implacable que convirtió en realidad la visión táctica de Jesse Marsch bajo los focos.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: Los que critican

    Antes del primer partido contra Bosnia, se cuestionaba la efectividad de Larin ante la portería, y Marsch lo dejó fuera del once inicial por Tani Oluwaseyi. Desde entonces, Larin ha marcado dos goles, uno en cada partido.

    Tras silenciar a los escépticos en Toronto, el debate se centró en las dificultades de David ante la portería; su hat-trick disipó cualquier duda.

    Con esta goleada, Canadá demostró que puede competir y brillar en el Mundial, y lo hizo sin Davies, quien tendrá una semana más para recuperarse antes de enfrentar a Suiza por el liderato del grupo.

    Ahora deben mantenerse unidos tras la baja de Koné, confiando en que el grupo lo representará en los momentos decisivos del torneo.