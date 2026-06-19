VANCOUVER — La selección masculina de Canadá estrenó su cuenta en el Mundial y mostró gran confianza, pero tras la victoria 6-0 en el BC Place no hubo celebración desbordante.

En la primera parte, Jonathan David silenció a los escépticos con un doblete y Cyle Larin anotó su segundo gol en dos partidos. En la segunda, el mediocampista clave Ismael Koné sufrió una grave lesión tras una entrada por la espalda.

Assim Madibo fue expulsado por la entrada, lo que dejó a Catar con nueve hombres en el minuto 51, después de que ya se hubiera quedado con diez tras la expulsión de Homam Elamin por impedir una clara ocasión de gol en la primera parte. Koné, más aturdido que dolorido, salió en camilla, sentado y saludando a la afición, tras lo que, según se vio en el primer plano de la retransmisión, parecía ser una grave lesión en la parte inferior de la pierna.

Canadá reaccionó rápido. Nathan Saliba, que reemplazó a Koné, marcó el cuarto de tiro libre en el 64 y celebró levantando la camiseta de su compañero, lo que reanimó al público. Luego anotaron Jacob Shaffelburg y, de nuevo, David para cerrar su hat-trick.

Fue la primera victoria canadiense en un Mundial masculino. David se convirtió en el primer anfitrión en marcar un hat-trick desde 1966, y los ocho tiros a puerta en la primera parte igualaron una marca de 1994.

De cara a la última jornada, Canadá tiene ventaja en el desempate frente a Suiza, por lo que un empate le bastará para asegurarse el primer puesto y un partido en casa en la ronda de 32, con la posibilidad de disputar otro en octavos de final.

En GOAL analizamos quiénes fueron los ganadores y los perdedores en Vancouver.