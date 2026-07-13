John Terry asegura que Inglaterra supera a Argentina y confía en que Harry Kane derrote a los campeones de Messi

La atención en esta semifinal se centra en Messi, que se mide a Inglaterra por primera vez en un partido oficial de la selección absoluta. Aunque sigue siendo el eje del ataque de la Albiceleste, el exinternacional inglés Gary Pallister advierte que, a sus 39 años, es más vulnerable que hace una década.

Terry comparó su influencia con la de Eden Hazard, su excompañero en el Chelsea: «Es uno de esos jugadores que aparecen en los momentos clave. Contra Egipto parecían eliminados, pero con él siempre tienes opciones; es como tener a Hazard en tu equipo».

Y añadió: «Cuando sabes que siempre tienes la posibilidad de remontar el partido, ya sea que vayas perdiendo 1-0 o 2-0, estos chicos son sencillamente increíbles, y él es eso para Argentina».