John Terry afirma que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no se atrevería a reprender a Trent Alexander-Arnold como lo ha hecho con Djed Spence, mientras que Piers Morgan tilda a la estrella del Tottenham de «pequeño cretino engreído»

En el programa «World Cup Uncensored» dePiers Morgan, Terry criticó la reacción de Tuchel y alertó de que los jugadores más jóvenes sufren un trato más duro que las estrellas consolidadas.

Terry declaró: «No sé si habéis visto las imágenes y los vídeos en los que se le ve enfadándose de nuevo con Spence durante el partido, tras el saque de banda. No digo que se lo esté buscando, pero parece que le está dando un buen tirón de orejas. Además, ya hemos visto el incidente en el entrenamiento del que hablamos. Estoy un poco preocupado.

Me cae muy bien Tuchel, es un entrenador de élite, pero me pregunto: si fuera Trent, ¿se comportaría así? No creo que le hablara así a Trent. Quizá por eso elige a ciertos jugadores: porque puede permitirse ese tono con los más jóvenes o los recién llegados. Es interesante».

Tuchel ya había intentado justificar sus arrebatos y su gestión estricta del lateral tras el empate contra Ghana: «Quería que se implicara más en la fase de ataque, que iniciáramos los ataques más abiertos y que hubiera más internadas por la última línea. Tengo que gritar porque, si no, nadie me oye».



