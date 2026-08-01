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John Stones «subirá el listón» con su «carisma», mientras el técnico del Inter elogia al nuevo fichaje antes del duelo con el Manchester City
Chivu da la bienvenida a la llegada de Stones
El entrenador del Inter, Chivu, ha dado la bienvenida a la llegada de Stones antes del duelo de su equipo contra el Manchester City este sábado en Hong Kong. El técnico rumano subrayó que, aunque su plantilla todavía no ha alcanzado el 100 % de la forma física durante la pretemporada, Stones aporta un impulso vital en términos de liderazgo. El partido servirá como una prueba esencial de ritmo de competición para la plantilla antes de regresar a Italia para completar el resto de su calendario de pretemporada.
- Getty Images Sport
El técnico del Inter elogia al defensa
En su rueda de prensa previa al partido, Chivu expresó abiertamente su satisfacción por haber asegurado la llegada del defensor inglés. Declaró: "Estoy contento con su llegada; es importante para nosotros por muchas razones: por su calidad, su personalidad y su carisma. Eleva el nivel de nuestra defensa.
"Ahora mismo, estamos disfrutando de quienes tenemos aquí, esperando a los que regresan de las vacaciones posteriores al Mundial, y luego todavía nos queda un mes de mercado de fichajes. La plantilla es competitiva, pero siempre necesitas jugadores clave que te hagan dar ese salto de calidad y te permitan mantenerte alineado con las ambiciones de este club".
Sobre la prueba ante el equipo de Enzo Maresca y el enfoque del club en el mercado de fichajes, el técnico añadió: "Es especial enfrentarse a un gran equipo como el City. Obviamente, no estamos al 100 % físicamente, pero haremos todo lo posible. La plantilla es competitiva, pero siempre hay necesidad de jugadores importantes. Stones eleva el listón. Estamos atentos a las oportunidades".
El Inter busca más profundidad de plantilla
La llegada de Stones no marcará el final de la actividad del Inter en el mercado de verano, ya que el club busca activamente incorporaciones para reforzar la posición de extremo derecho.
Chivu pidió calma al tiempo que reiteró el compromiso del equipo de elevar el nivel general de la plantilla: "Hace falta paciencia, el mercado aún es largo. Todos somos capaces de entender lo que falta ahora mismo, especialmente en lo que respecta a la profundidad de la plantilla.
"Siempre he pedido subir el listón y traer jugadores importantes que quieran formar parte de este maravilloso grupo. Estamos atentos a las oportunidades para elevar el nivel que estos chicos han mantenido durante muchos años".
- Jan Huebner
El Inter se prepara para el partido inaugural
El amistoso contra el City sirve como una referencia vital para que Chivu evalúe la condición física y el planteamiento táctico de su equipo antes de regresar a Italia. Integrar a Stones en la línea defensiva seguirá siendo una prioridad principal durante el resto de la pretemporada para establecer una sólida compenetración sobre el terreno de juego. El Inter arrancará oficialmente su campaña 2026-27 de la Serie A con un partido en casa contra el Monza el 22 de agosto.
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