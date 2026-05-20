Stones fichó por el City procedente del Everton por 47,5 millones de libras en 2016, convirtiéndose en el segundo fichaje de Pep Guardiola. En 293 partidos marcó 19 goles y ayudó al equipo a ganar seis Premier Leagues y una Liga de Campeones. Sin embargo, las lesiones recientes han limitado su rendimiento.

Guardiola lo reconoce: «No puedo juzgarlo, ha estado lesionado. Cuando está al 100 %, es un central excepcional. Solo quiero que esté en forma, y eso no siempre es posible. Es un compañero increíble».