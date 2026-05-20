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¿John Stones se reunirá con Vincent Kompany y Harry Kane? El Bayern de Múnich planea fichar al defensa del Manchester City, lo que aumentaría la colonia inglesa este verano
El Bayern de Múnich se propone renovar su defensa
Según el Daily Mail, el Bayern quiere fichar a Stones, defensa de 31 años, para reforzar su zaga. Si avanza la operación, tendrá ventaja para cerrar su llegada. Stones se convertirá en agente libre este verano tras diez años en Manchester, lo que lo convierte en uno de los fichajes más atractivos del mercado. De aceptarse la oferta, podría reunirse con su excompañero Kompany, actual entrenador del Bayern, y con Kane, capitán de la selección inglesa.
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El final de una década gloriosa
Stones fichó por el City procedente del Everton por 47,5 millones de libras en 2016, convirtiéndose en el segundo fichaje de Pep Guardiola. En 293 partidos marcó 19 goles y ayudó al equipo a ganar seis Premier Leagues y una Liga de Campeones. Sin embargo, las lesiones recientes han limitado su rendimiento.
Guardiola lo reconoce: «No puedo juzgarlo, ha estado lesionado. Cuando está al 100 %, es un central excepcional. Solo quiero que esté en forma, y eso no siempre es posible. Es un compañero increíble».
Enfrentarse a la competencia en todo el continente
El Bayern, campeón de la Bundesliga, no es el único equipo interesado. Se habla de un regreso sentimental al Everton, mientras que Barcelona y el recién ascendido Coventry City también siguen la situación. La posibilidad de jugar en el Bayern y trabajar con Kompany podría ser decisiva. El club alemán, que busca renovar su plantilla tras la dolorosa derrota por 6-5 ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones, ve en él un refuerzo clave para mejorar su defensa.
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¿Qué le depara el futuro al defensa?
Antes de definir su futuro de club, Stones será clave en la selección inglesa de Thomas Tuchel en el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Mientras, el Bayern busca el doblete nacional ante el Stuttgart en la final de la DFB-Pokal este fin de semana, para llegar con impulso a la próxima temporada.